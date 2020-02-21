Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Официальному представителю МВД Ирине Волк присвоено звание генерал-майора

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