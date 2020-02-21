Политика
РИА НовостиПомощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Общество
Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии
Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Происшествия
Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России
Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
Происшествия
Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
Политика
Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко
Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
Общество
Минпромторг планирует повысить налог на старые автомобили
Уточняется, что, в случае одобрения предложения, ставка транспортного налога увеличится с 2021 года.
Биатлон
Назван состав сборной России на эстафетные гонки ЧМ по биатлону
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал состав команд на мужскую и женскую эстафеты чемпионата мира в Антерсельве.
Политика
Зеленский созвонился с оставленной в Ухане из-за собаки украинкой
Украинский президент Владимир Зеленский позвонил жительнице страны Анастасии Зинченко, которая была вынуждена остаться в китайском Ухане из-за своей собаки.
Кино
Первые кадры «Связанных» — мультфильма Sony от создателей «Человек-Паук: Через вселенные»
«Связанные» нарисованы примерно по той же схеме, что и «Через Вселенные»: 3D-модели совместят с традиционными 2D-техниками.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).
Политика
Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев
Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи в одном пиджачке снялась на фоне Эйфелевой башни
Артистка предстала в шикарном образе на фоне Эйфелевой башни.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Общество
Рогозин ответил анимацией на сообщения о недоливе топлива в «Союз»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter процитировал предложение из заметки, где говорится, что «пуск осуществлял военный боевой расчёт, который мог недолить топливо в третью ступень при заправке перед стартом».
Киберспорт
Авторы Mount & Blade II: Bannerlord назвали дату выхода игры
Стала известна дата релиза игры Mount & Blade II: Bannerlord.
Общество
Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»
Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Происшествия
Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Происшествия
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Житель Белгорода, являясь физическим лицом, задолжал 14 миллиардов рублей.
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Кино
Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Общество
Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам
Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Хоккей
Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Технологии
Apple разрешит менять стандартные браузер и почту в iPhone
Владельцы же iPhone с установленным чипом U1 получат преимущество перед остальными, благодаря возможности отслеживать метку через камеру смартфона с помощью функции дополненной реальности.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.