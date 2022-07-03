Требование американского президента Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин говорит о том, что он либо заблуждается, либо у него «глубокое непонимание основной динамики рынка», заявил в Twitter миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.