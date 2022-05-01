Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется "несколько месяцев", чтобы подготовиться к прекращению поставок.
Владимир Зеленский заявил греческому телевидению ERT, что он благодарен нацистскому полку "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) и другим "добровольцам", какими бы они ни были, и при этом считает, что на Украине "почти нет" призывов к радикализму.
В интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос, закончится ли спецоперация к 9 мая, Лавров указал, что "наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы".
«Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, в том числе женщин и детей», — заявило министерство.