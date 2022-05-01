Будьте в Плюсе

Помощник канцлера Кукис: ФРГ потребуется несколько месяцев для отказа от нефти из России

Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется "несколько месяцев", чтобы подготовиться к прекращению поставок.
РИА Новости
Как сообщил Кукис, Германия ведет переговоры с рядом нефтяных компаний, Еврокомиссией и правительством Польши.
Газета.Ru
Сейчас нефть поступает через трубопровод "Дружба".
РИА Новости
В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Советник Шольца заявил, что ФРГ нужно время для подготовки к отказу от нефти из РФ
ТАССвчера в 12:36
Помощник канцлера Германии Кукис заявил, что стране потребуется несколько месяцев для отказа от российской нефти
РЕН ТВвчера в 12:14
Помощник Шольца: Германии нужно несколько месяцев, чтобы отказаться от нефти из России
RT на русскомвчера в 10:58
Германии потребуется несколько месяцев для отказа от российской нефти
НТВвчера в 11:07
Помощник канцлера Кукис: Германии нужно несколько месяцев для отказа от нефти из России
Газета.Ruвчера в 11:00
В ФРГ заявили о необходимости подготовки к эмбарго на российскую нефть
Московский Комсомолецвчера в 11:53
Помощник канцлера Кукис: ФРГ потребуется несколько месяцев для отказа от нефти из России
РИА Новостивчера в 10:48

Интересное

Ильдар Абдразаков стал победителем шоу Маска-2022

Третий сезон самого популярного российского музыкального шоу последних лет «Маска» стартовал на НТВ 13 февраля 2022 года.
Комсомольская правда17:19

Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку «Азов» и не видит там радикализма

Владимир Зеленский заявил греческому телевидению ERT, что он благодарен нацистскому полку "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) и другим "добровольцам", какими бы они ни были, и при этом считает, что на Украине "почти нет" призывов к радикализму.
РИА Новости17:11

Митингующие в центре Еревана, требующие отставки Пашиняна, разбили палаточный лагерь

Митингующие в центре Еревана, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, разбили палаточный лагерь на площади Франции в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 15:11

Глава МИД России Лавров заявил, что военные не подгоняют ход спецоперации под 9 Мая

В интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос, закончится ли спецоперация к 9 мая, Лавров указал, что "наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы".
РИА Новостивчера в 15:35

Минобороны России: с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 80 гражданских лиц

«Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, в том числе женщин и детей», — заявило министерство.
RT на русскомвчера в 11:34

Обозреватель The Telegraph Халлиган заявил о разделении мира на два враждующих блока

Британский обозреватель Лиам Халлиган (Liam Halligan) предрек разделение мира на два враждующих экономических блока в ближайшем будущем.
Lenta.ruвчера в 10:34

Президент Украины Зеленский назвал недопустимым прием в Турции российских туристов

Владимир Зеленский обиделся на Турцию, заявив, что считает недопустимым с её стороны принимать российских туристов.
РИА Новостивчера в 16:13

В ООН заявили о 4,5 млн тонн зерна в портах Украины, которые невозможно вывезти

"Почти 4,5 млн тонн зерна находятся в портах Украины и на судах и не могут использоваться", - отметил он.
ТАССвчера в 12:42

После подрыва железнодорожного моста в Курской области возбуждено дело по статье 205 УК РФ

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело о теракте по факту подрыва железнодорожного моста близ села Русская Конопелька в Курской области.
Lenta.ruвчера в 14:20

Компания Chery выпустила уже 500 тыс. кроссоверов Tiggo 8

Компания Chery торжественно объявила о выпущенном юбилейном кроссовере Tiggo 8. В честь этого Chery опубликовала интересную статистику.
CarsWeek.ru30 апреля в 10:36