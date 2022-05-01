Будьте в Плюсе

Помощник канцлера Кукис: ФРГ потребуется несколько месяцев для отказа от нефти из России

Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется "несколько месяцев", чтобы подготовиться к прекращению поставок.
РИА Новости
Сейчас нефть поступает через трубопровод "Дружба".
РИА Новости
В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей.
РИА Новости
Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Помощник канцлера Кукис: Германии нужно несколько месяцев для отказа от нефти из России
Газета.Ru11:00
Помощник Шольца: Германии нужно несколько месяцев, чтобы отказаться от нефти из России
RT на русском10:58
Помощник канцлера Кукис: ФРГ потребуется несколько месяцев для отказа от нефти из России
РИА Новости10:48
Показать все источники

Интересное

Обозреватель Telegraph Халлиган предрек разделение мира на два враждующих блока

Британский обозреватель Лиам Халлиган (Liam Halligan) предрек разделение мира на два враждующих экономических блока в ближайшем будущем.
Lenta.ru10:34

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на объекте Минобороны России

Пожар произошел на территории объекта Минобороны России на границе трех муниципалитетов в Белгородской области.
Lenta.ru09:18

Губернатор Курской области Старовойт назвал диверсией обрушение железнодорожного моста

Частичное обрушение железнодорожного моста в Курской области произошло в результате диверсии, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Lenta.ru10:16

Зеленский сообщил об эвакуации около 100 мирных жителей с «Азовстали»

Около 100 гражданских лиц вывели с территории металлургического комбината «Азовсталь», сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
РБК10:59

Два священника находились на борту частного самолета Cessna, упавшего в Красноярском крае

Два священнослужителя находились на борту частного легкомоторного самолета Cessna 182, упавшего в Манском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
РИА Новости09:58

Президент Путин подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности.
РБК10:27

Глава МИД ФРГ Бербок: санкции против РФ могут снять только после вывода войск с Украины

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что антироссийские санкции можно будет снять только при выводе войск с территории Украины.
РИА Новости04:45

Обозреватель Figaro Гарсон: антироссийские санкции разрушили существующий миропорядок

Санкции Запада, нацеленные на изоляцию России, обрушили действующий миропорядок, основанный на многостороннем сотрудничестве, пишет в статье для Figaro политолог Жозе Гарсон.
РИА Новости08:47

Представитель МИД Захарова назвала визит Анджелины Джоли во Львов отвлечением внимания

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину.
Lenta.ru08:52

Компания Amber Grid заявила о начале работы газопровода GIPL между Польшей и Литвой

Между Польшей и Литвой начал работать газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania).
Lenta.ru09:32