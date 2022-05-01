РИА НовостиПомощник канцлера Кукис: ФРГ потребуется несколько месяцев для отказа от нефти из РоссииПомощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется "несколько месяцев", чтобы подготовиться к прекращению поставок.РИА НовостиСейчас нефть поступает через трубопровод "Дружба".РИА НовостиВ феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей.РИА НовостиАльтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПомощник канцлера Кукис: Германии нужно несколько месяцев для отказа от нефти из РоссииГазета.Ru11:00Помощник Шольца: Германии нужно несколько месяцев, чтобы отказаться от нефти из РоссииRT на русском10:58Помощник канцлера Кукис: ФРГ потребуется несколько месяцев для отказа от нефти из РоссииРИА Новости10:48Показать все источникиОценить1Поделиться