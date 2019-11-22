Экономика
ИзвестияПомощник президента Белоусов назвал три рецепта роста экономики
Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста. Первая группа мер — удешевление заимствований, прежде всего благодаря снижению ЦБ ключевой ставки ориентировочно до 5%, заявил он «Известиям».
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Армия и оружие
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
Политика
Горбачев оценил слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина о причине распада СССР, прозвучавшие на площадке инвестфорума "Россия зовет!".
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Футбол
Футболисты «Тамбова-М» примут «Локомотив-М» на стадионе «Локомотив»
Ближайшие матчи футболисты «Тамбова» проведут с московским «Локомотивом».
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Общество
Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы
Участника песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберела Ооржака, представляющего Россию, выписали из больницы в Польше.
Политика
Вучич: Сербия не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ
Сербия останется приверженной политике военного нейтралитета и не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Происшествия
В Ленинградской области мужчина открыл огонь из автомата с балкона
В деревни Колтуши в Ленинградской области мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Киберспорт
Dendi собрал команду с LeBron и KingR
Состав Viet Flashbacks: Алик V-Tune Воробей; Данил Dendi Ишутин; Алексей Nongrata Васильев; Ринат KingR Абдуллин; Никола LeBronDota Попович.
Армия и оружие
СМИ сообщили о провале сирийской ПВО при отражении израильской атаки
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Политика
В посольстве Египта ответили на угрозы санкций США за покупку Су-35
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил «Известиям», что если Египет решит закупить российские Су-35 и проявит твердость в этом вопросе, американцы вряд ли решатся ввести санкции.
Экономика
Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»
Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
Спорт
Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко
Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.
Политика
Принят закон о признании российских граждан иноагентами
Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Ученые из США вывели точную формулу, которая позволяет пересчитать возраст собаки в человеческий. Волгоград, 19 ноября / «Волга-Медиа.ру» /.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.