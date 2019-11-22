Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста. Первая группа мер — удешевление заимствований, прежде всего благодаря снижению ЦБ ключевой ставки ориентировочно до 5%, заявил он «Известиям».

Политика Горбачев оценил слова Путина о причинах распада СССР Бывший советский лидер Михаил Горбачев прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина о причине распада СССР, прозвучавшие на площадке инвестфорума "Россия зовет!".

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Общество Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .

Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Армия и оружие Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион» Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.

Футбол «Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".

Политика Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Политика В посольстве Египта ответили на угрозы санкций США за покупку Су-35 Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил «Известиям», что если Египет решит закупить российские Су-35 и проявит твердость в этом вопросе, американцы вряд ли решатся ввести санкции.

Экономика Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг» Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Общество Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.

Спорт Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.