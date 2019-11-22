Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.

с чего всё началось

Помощник главы российского государства Андрей Белоусов перечислил три пункта, которые поспособствуют росту экономики страны. Как рассказал в интервью газете "Известия" помощник Владимира Путина Андрей Белоусов, разогреть российскую экономику может удешевление заимствований.

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