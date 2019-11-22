Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПомощник президента РФ назвал три рецепта экономического роста

Помощник главы российского государства Андрей Белоусов перечислил три пункта, которые поспособствуют росту экономики страны. Как рассказал в интервью газете "Известия" помощник Владимира Путина Андрей Белоусов, разогреть российскую экономику может удешевление заимствований.
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известия21 ноября в 16:01

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Эксперт назвал сроки, когда в России ускорится экономический рост

URA.Ru22 ноября в 04:39

Бизнесу нужны условия, а не жёсткий контроль: о развитии экономики

REGNUM22 ноября в 08:10

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

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Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

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Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста России

Lenta.ru21 ноября в 18:53

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

РБК21 ноября в 18:29

Помощник Путина раскрыл три составляющие роста экономики

Газета.Ru22 ноября в 01:59
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Политика

Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

РИА Новости 05:13
Транспорт

Собянин пообещал устранить «технические огрешности» в работе МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо работать над возникающими «техническими огрешностями» в работе Московских центральных диаметров.
Известия 06:03
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Футбол

«Сочи» упустил победу в матче с «Уфой»

«Сочи» в гостевом для себя поединке РПЛ не смог переиграть «Уфу», ведя в счёте.
Metaratings 05:52
Политика

На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму

Крым рассматривается Москвой как военная база, которая призвана «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Lenta.ru 05:36
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

РИА Новости 02:39
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа

РИА Новости 06:17
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Газета.Ru 06:38
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Футбол

Шюррле выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

Матч ТВ 05:05
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости 06:18
Происшествия

Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице

Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
РБК 03:26
Армия и оружие

Под Воронежем развернули новую систему ПВО

Новый дивизион комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Фаворит» прибыл в пункт постоянной дислокации в Воронежской области и будет развёрнут в ближайшее время, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
МОЁ! Оnline Воронеж 04:25
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Гаджеты

Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G

Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.
Дни24 01:22
Авто

В России дорожают трехлетние автомобили

Автоновости дня вчера в 05:34
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Происшествия

СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области

"В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.
ТАСС 06:15
Происшествия

В Приамурье военные вытащили на танке Т-80 вылетевший с трассы автобус

РИА Новости 05:06
Транспорт

В Минтрансе рассказали о проекте новой дороги от Джубги до Сочи

Минтранс может приступить к проекту новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начаться в I квартале 2020 года, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.
Известия вчера в 11:26
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Известия вчера в 22:13
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Политика

Советник Трампа рассказал о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

Запад не считает, что в настоящее время было бы уместно включать Украину в состав НАТО, тем более западные страны не желают вступать в конфликт с Россией, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
RT на русском 06:39
Происшествия

AFP: не менее 23 человек погибли в авиакатастрофе в ДР Конго

Небольшой самолет разбился в воскресенье в городе Гоме на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), по меньшей мере 23 человека погибли.
ТАСС 04:31
Происшествия

Мужчина умер в мучениях после того, как его лизнула собака

Московский Комсомолец 04:16
Политика

Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Ведомости вчера в 07:30
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Футбол

Арбитр не показал желтой карточки в эпизоде в переломом ноги Глебова

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов получил тяжкую травму в матче 17-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
Газета.Ru 06:13
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