Экономика

Вести.RuВести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известия21 ноября в 16:01

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Эксперт назвал сроки, когда в России ускорится экономический рост

URA.Ruвчера в 04:39

Бизнесу нужны условия, а не жёсткий контроль: о развитии экономики

REGNUMвчера в 08:10

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

РБК21 ноября в 18:29

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Известия21 ноября в 22:32

Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста России

Lenta.ru21 ноября в 18:53

Помощник Путина раскрыл три составляющие роста экономики

Газета.Ruвчера в 01:59

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

РИА Новости21 ноября в 16:43
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Политика

Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости 16:55
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Продюсер «Богемской рапсодии» планирует фильм о Майкле Джексоне

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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

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РИА Новости 21 ноября в 07:28
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Коммерсантъ вчера в 19:41
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Discover24 05:13
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Рублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса

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ФедералПресс 21 ноября в 18:57
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Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram

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Общество

Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России

РИА Новости вчера в 21:42
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Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде

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Life.ru вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына

В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
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Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
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Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

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Политика

В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»

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Gazeta.SPb 20 ноября в 18:07
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Музыка

Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни

РИА Новости вчера в 12:20
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Прототип ракеты SpaceX взорвался во время испытаний

Прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX не прошел испытания и взорвался во время тестов, сообщает портал Space.com.
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Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Игры

Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
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Происшествия

В Королеве произошел пожар в жилом доме

Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.
РБК 17:24
Общество

Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla

Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Ведомости 04:19
Космос

Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou

Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
Пятый канал 02:00
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод

Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
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Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
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Политика

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Политика

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Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

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Происшествия

Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга

Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Московский Комсомолец 13:45
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
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