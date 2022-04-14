Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий и других социальных выплат, передает ТАСС.
Украинские войска в 6.00 обстреляли Донецк, выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По контракту Армения получает газ по $165 за 1 тыс. куб. м. На фоне санкций Запада, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине, Владимир Путин поручил с апреля перевести оплату за российский газ для "недружественных стран" в рубли.