Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий и других социальных выплат, передает ТАСС.