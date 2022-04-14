Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий и других социальных выплат, передает ТАСС.
Минобороны России опубликовало архивные документы, которые опровергают один из основных исторических мифов нынешнего киевского режима о том, что бандеровцы в годы Великой Отечественной войны якобы воевали за «самостийную Украину».
Международное рейтинговое агентство Moody’s считает, что выплата, совершенная Россией 4 апреля, по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 г. в рублях, а не в долларах США, противоречит условиям первоначальных контрактов.
«Действительно, контракт «Газпрома» на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», — подтвердил РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью «Красной звезде» предупредил, что в настоящее время спецслужбы стран-членов НАТО стали активно подключаются к абонентам сотовой связи, прослушивая разговоры и осуществляя их блокировку, если есть такая необходимость.