Экономика
Московский КомсомолецПомощник президента РФ назвал три рецепта экономического роста
Помощник главы российского государства Андрей Белоусов перечислил три пункта, которые поспособствуют росту экономики страны. Как рассказал в интервью газете "Известия" помощник Владимира Путина Андрей Белоусов, разогреть российскую экономику может удешевление заимствований.
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с чего всё началось
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.Известия21 ноября в 16:01
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Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России
РИА Новости21 ноября в 16:43
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