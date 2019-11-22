Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПомощник президента РФ назвал три рецепта экономического роста

Помощник главы российского государства Андрей Белоусов перечислил три пункта, которые поспособствуют росту экономики страны. Как рассказал в интервью газете "Известия" помощник Владимира Путина Андрей Белоусов, разогреть российскую экономику может удешевление заимствований.
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известия21 ноября в 16:01

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Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста России

Lenta.ru21 ноября в 18:53

Бизнесу нужны условия, а не жёсткий контроль: о развитии экономики

REGNUM22 ноября в 08:10

Помощник Путина раскрыл три составляющие роста экономики

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Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

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Эксперт назвал сроки, когда в России ускорится экономический рост

URA.Ru22 ноября в 04:39

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

РБК21 ноября в 18:29

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

РИА Новости21 ноября в 16:43
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Коммерсантъ 07:20
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Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
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Сергей Лазарев спел гимн любви без границ

Сергей Лазарев выпустил 23 ноября 2019 года свой новый клип "Я не боюсь".
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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В Абхазии убиты два криминальных авторитета

В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Вести.Ru 22 ноября в 14:18
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
ТАСС 03:18
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МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Pravda.Ru 22 ноября в 12:29
Футбол

Сульшер рассказал о планах «МЮ» на зимнее трансферное окно

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал о возможных трансферах команды в зимнее трансферное окно.
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Поклонская поддержала планы Ротару выступить в России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала певицу Софию Ротару, планы которой выступить в России ранее раскритиковали в Совете Федерации.
РБК 05:45
Футбол

«Урал» и «Спартак» сыграли вничью в Екатеринбурге

Футболисты «Урала» и «Спартака» сыграли вничью в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги.
Sport24.ru 07:58
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

РИА Новости 07:23
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В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Российская газета 00:00
Технологии

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1,2 миллиарда записей пользователей было обнаружено в интернете на одном сервере, сообщает издание Wired.
Российская газета 01:18
Политика

ОЗХО уличили в подделке доклада о «химатаке» в сирийской Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла подделать доклад о якобы произошедшей 7 апреля 2018 года химатаке в сирийской Думе.
ТК Звезда 04:48
Происшествия

Бывший глава Сибирского отделения РАН заявил об обыске в его доме

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в коттедже бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева, сообщил он сам ТАСС.
Коммерсантъ 06:14
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Происшествия

В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
РБК 05:07
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Общество

В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии

Эхо Москвы вчера в 13:00
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости 06:18
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
РИА Новости 03:20
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума в четверг, 21 ноября, приняла в третьем окончательном чтении закон o запрете продажи электронных гаджетов без российского программного обеспечения.
Известия 21 ноября в 18:56
Политика

Медведев призвал стесняющихся «Единой России» выйти из партии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что самовыдвиженцы из партии «Единая Россия» на выборах скорее запутали избирателей, что не помогло их избранию.
Известия вчера в 06:57
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Фигурист Петр Чернышев удалил совместные фотографии актрисы Анастасии Заворотнюк из социальных сетей.
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Бренд Loewe извинился за костюм, схожий с униформой в концлагерях

Радио Sputnik 04:50
Футбол

Болельщики «Спартака» кричали оскорбления в адрес Дзюбы

Фанаты «Спартака» в ходе игры 17-го тура РПЛ против «Урала» стали скандировать оскорбительные кричалки в адрес экс-игрока москвичей Артема Дзюбы, который теперь выступает за питерский «Зенит».
ProstoProSport 08:08
Происшествия

Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия 03:45
Энергетика

Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом

В непростых "газовых" взаимоотношениях России с Украиной и Польшей каждую историю часто рассматривают в отдельности.
РИА Новости 22 ноября в 00:00
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