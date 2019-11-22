Экономика

Вести.RuВести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известия21 ноября в 16:01

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Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста России

Lenta.ru21 ноября в 18:53

Бизнесу нужны условия, а не жёсткий контроль: о развитии экономики

REGNUM22 ноября в 08:10

Помощник Путина раскрыл три составляющие роста экономики

Газета.Ru22 ноября в 01:59

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Известия21 ноября в 22:32

Эксперт назвал сроки, когда в России ускорится экономический рост

URA.Ru22 ноября в 04:39

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

РБК21 ноября в 18:29

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

РИА Новости21 ноября в 16:43
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Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 00:50
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Футбол

«Спартак» не смог обыграть «Урал» в матче РПЛ

МК-Спорт 08:01
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В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

Газета.Ru 08:59
Хоккей

«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

RT на русском 09:27
Хоккей

ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

RT на русском 09:37
Футбол

Брестское «Динамо» стало чемпионом Белоруссии, прервав гегемонию БАТЭ

РИА Новости 08:33
Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РИА Новости 05:29
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли 23 человека

Коммерсантъ 07:20
Футбол

Хусаинов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»

Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика. Явный фол, после которого должны были назначить пенальти.
Чемпионат 08:55
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Политика

Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
Вести.Ru 06:14
Происшествия

В Саратовской области девочка провалилась под лёд

Следователи начали проверку после того, как в городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лёд.
RT на русском 09:36
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Политика

Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Газета.Ru 08:13
Армия и оружие

СМИ сообщили о возможных сокращениях в британской армии

РИА Новости 08:29
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Хоккей

«Трактор» прервал серию поражений, дома обыграв «Торпедо»

АиФ Челябинск 09:15
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Транспорт

Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»

Коммерсантъ 02:56
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС 07:22
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Футбол

«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составы

Тульский "Арсенал" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:01
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru 03:59
Общество

Над подвигом уральских пилотов посмеялись на Первом канале

Героическая посадка самолета "Уральских авиалиний" на кукурузное поле под Жуковским стала поводом для шутки в КВН.
Уралинформбюро 03:27
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