Политика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиПомощник президента России Сурков прибыл в Абхазию

С официальным визитом в Абхазию прибыл представитель России Владислав Сурков. Факт приезда помощника главы РФ подтвердил Аслан Барциц, занимающий должность вице-президента страны. Уточняется, что Суркова принимали в столице государства Сухуме.
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Лидер абхазской оппозиции отметил роль России в урегулировании политического кризиса

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