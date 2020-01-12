Политика
Актуальные НовостиПомощник президента России Сурков прибыл в Абхазию
С официальным визитом в Абхазию прибыл представитель России Владислав Сурков. Факт приезда помощника главы РФ подтвердил Аслан Барциц, занимающий должность вице-президента страны. Уточняется, что Суркова принимали в столице государства Сухуме.
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Общество
Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Технологии
С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7
Компания Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Авто
При заправке автомобиля водители совершают пять ошибок
Общество
Назначен начальник дорожно-транспортного управления Читы
Начальником дорожно-транспортного управления комитета городского хозяйства Читы назначен Евгений Гуцул.
Гаджеты
Самые популярные комплектующие ПК в 2019 году в России
Крупнейший российский ценовой агрегатор Яндекс.Маркет подвёл итоги прошедшего года, и рассказал о том, какие комплектующие для ПК пользовались у покупателей наибольшей популярностью.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Политика
Президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил ТАСС об отставке президента Рауля Хаджимбы «во имя сохранения стабильности в стране».
Общество
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера
Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.
Игры
Ожидаемую Cyberpunk 2077 воссоздали в виде игры для первой PlayStation
Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Политика
Трюдо посетил траурное мероприятие в память о погибших в авиакатастрофе в Иране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в траурном мероприятии в память о погибших в авиакатастрофе под Тегераном канадцах.
Кино
В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
Напомним, что оригинальная картина «Гостья из будущего» Павла Арсенова вышла на телевидении в 1985 году.
Армия и оружие
Первый самолет индийского производства взлетел с палубы авианосца
Истребитель Tejas взлетел с палубы индийского авианосца «Викрамадитья» и стал первым самолетом производства Индии, который совершил подобный маневр.
Происшествия
Во Владивостоке эвакуируют школы
Учеников и персонал средней школы № 33 эвакуируют утром, 13 января во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии
Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
Здоровье
Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения
Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Сотовые антенны в Москве сделают менее заметными для горожан
Власти Москвы потратят 10 млн рублей на то, чтобы сделать сотовые антенны в городе менее заметными для граждан и более гармонично смотрящимися в пейзаже российской столицы.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, передает РИА Новости.
Технологии
Российские ученые нашли способ сократить число пищевых отравлений
Любое повышение температуры замороженных пищевых продуктов при перевозке и хранении негативно влияет на их качество.