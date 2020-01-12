Политика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиПомощник президента России Сурков прибыл в Абхазию

С официальным визитом в Абхазию прибыл представитель России Владислав Сурков. Факт приезда помощника главы РФ подтвердил Аслан Барциц, занимающий должность вице-президента страны. Уточняется, что Суркова принимали в столице государства Сухуме.
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Вице-президент Абхазии заявил о прибытии Суркова в Сухум

РБК11:57

В Абхазию на фоне политического кризиса в республике прибыл помощник российского президента Владислав Сурков

Эхо Москвы11:02

Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования политического конфликта

Коммерсантъ11:24

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ТАСС11:23

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Владислав Сурков прибыл в Абхазию

РИА Новости11:50

Помощник президента России Владислав Сурков едет в Абхазию

Sputnik Абхазия10:23
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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