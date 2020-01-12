С официальным визитом в Абхазию прибыл представитель России Владислав Сурков. Факт приезда помощника главы РФ подтвердил Аслан Барциц, занимающий должность вице-президента страны. Уточняется, что Суркова принимали в столице государства Сухуме.

Общество Семь стран лишились права голоса в ООН Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.

Происшествия Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Политика Введение режима прекращения огня в Ливии дает надежду на мир в стране Введение режима прекращения огня для начала политического диалога между конфликтующими сторонами в Ливии было инициировано президентом России Владимиром Путиным, при поддержке турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана, на встрече двух глав государств в Стамбуле 8 января.

Игры При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Биатлон Биатлонистка Куклина обратилась к болельщикам после провала в масс-старте Российская биатлониста Лариса Куклина подвела итоги своего выступления в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где она заняла последнее, 30-е место, допустив 11 промахов на огневых рубежах.

Общество В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.

Политика США хотели бы вывести войска из Ирака на своих условиях Дональд Трамп в ответ пригрозил санкциями и сказал, что американская армия покинут республику только после того, как Багдад заплатит за военную базу, построенную Соединенными Штатами.

Общество Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.