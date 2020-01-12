Политика
Актуальные НовостиПомощник президента России Сурков прибыл в Абхазию
С официальным визитом в Абхазию прибыл представитель России Владислав Сурков. Факт приезда помощника главы РФ подтвердил Аслан Барциц, занимающий должность вице-президента страны. Уточняется, что Суркова принимали в столице государства Сухуме.
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Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Происшествия
Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели
Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
Происшествия
Отель загорелся в Тверской области
Происшествия
Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП
Актриса Рената Литвинова получила травмы в ДТП, которое произошло в Москве в ее день рождения.
Политика
Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Происшествия
Ставропольские медики прокомментировали случай с пациентом на полу
Здоровье
В Марковском геронтологическом центре открыли отделение милосердия
Политика
Введение режима прекращения огня в Ливии дает надежду на мир в стране
Введение режима прекращения огня для начала политического диалога между конфликтующими сторонами в Ливии было инициировано президентом России Владимиром Путиным, при поддержке турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана, на встрече двух глав государств в Стамбуле 8 января.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Футбол
Слуцкий одержал победу в конкурсе на поедание эчпочмаков
Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий стал победителем в юмористическом конкурсе по поеданию эчпочмаков.
Футбол
«Реал» и «Атлетико» объявили стартовые составы
Происшествия
Суд арестовал участника драки с сыном Жванецкого
Биатлон
Биатлонистка Куклина обратилась к болельщикам после провала в масс-старте
Российская биатлониста Лариса Куклина подвела итоги своего выступления в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где она заняла последнее, 30-е место, допустив 11 промахов на огневых рубежах.
Общество
В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны
Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.
Политика
США хотели бы вывести войска из Ирака на своих условиях
Дональд Трамп в ответ пригрозил санкциями и сказал, что американская армия покинут республику только после того, как Багдад заплатит за военную базу, построенную Соединенными Штатами.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера
Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Хоккей
СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в КХЛ
Политика
Турчинов призвал Россию к ответу за сбитый в Иране самолет
Бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов предложил наказать за сбитый иранскими ПВО самолет Россию.
Шоу-бизнес
Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации
Спорт
Семериков выиграл бронзу в масс-старте на ЧЕ по конькобежному спорту
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.