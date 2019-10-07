Футбол

Sport24.ruSport24.ruПомощником Тедеско в «Спартаке» станет Хинкель

Как стало известно Sport24, помощником Доменико Тедеско в московском «Спартаке» станет бывший защитник сборной Германии Андреас Хинкель. В настоящее время 37-летний тренер работает в системе «Штутгарта».
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Источник: Хинкель станет ассистентом Тедеско в «Спартаке»

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Помощником Тедеско в «Спартаке» станет Хинкель

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Ассистентом Тедеско в «Спартаке» станет Андреас Хинкель

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Немецкий футболист
Немецкий футболист. Играл на позиции правого защитника и часто подключался к атакам, демонстрируя хороший дриблинг. Провёл 21 матч за национальную сборную Германии, дебютировал в 2003 году в матче с командой Сербии и Черногории, был участником чемпионата Европы 2004 года, но не попал в заявку на чемпионат мира 2006.
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