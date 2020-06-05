Происшествия
Газета.RuПомощнику мэра Ялты нанесли побои за замечание об агрессивной езде
Сейдаметов сделал им замечание за агрессивную езду. Однако один из мужчин в ответ на это ударил чиновника по голове, после чего тот был госпитализирован. Отмечается, что помощник главы администрации уже находится дома, его здоровью ничего не угрожает.
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Дикие подробности избиения чиновника в Ялте: местные рассказали о беспределе
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Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны
Власти Пекина решили выдать жителям потребительские ваучеры на общую сумму $1,7 млрд, которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия, сообщает Bloomberg.
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