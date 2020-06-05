Сейдаметов сделал им замечание за агрессивную езду. Однако один из мужчин в ответ на это ударил чиновника по голове, после чего тот был госпитализирован. Отмечается, что помощник главы администрации уже находится дома, его здоровью ничего не угрожает.

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