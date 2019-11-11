Политика

КоммерсантъКоммерсантъПомпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC. Он комментировал расследование по импичменту американского президента Дональда Трампа и политику США на Украине.
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США объяснили поставки оружия Киеву необходимостью «сражаться с русскими»

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