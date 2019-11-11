с чего всё началось

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC. Он комментировал расследование по импичменту американского президента Дональда Трампа и политику США на Украине.

Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими

Происшествия Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.

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Общество Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.

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Хоккей Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

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Авто Назвали стоимость Lada Vesta с вариатором Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.

Энергетика «Газпром» сдал «Маршала Василевского» в аренду трейдеру Gunvor Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ) и его газовой безопасности (в случае прекращения поставок по трубопроводам из соседних стран), снова сдано в аренду.

Политика NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву Адольф Гитлер бредил идеей превращения России в огромную колонию Германии, однако его действия в итоге привели к подчинению Москве части его страны и превращению СССР в сверхдержаву, пишет National Interest.

Общество Синичкин день отмечается в России Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.