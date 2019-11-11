Политика

КоммерсантъКоммерсантъПомпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC. Он комментировал расследование по импичменту американского президента Дональда Трампа и политику США на Украине.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC
 заявил, что в отличие от предыдущей администрации, текущая предоставила Украине "настоящее" оборонительное оружие "для борьбы с русскими".
РИА Новостивчера в 14:21

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Песков отказался комментировать слова Помпео о цели поставок оружия Украине

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Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»

Газета.Ruвчера в 14:11

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»

RT на русскомвчера в 12:42

В Совфеде прокомментировали слова Помпео об оружии для «борьбы с русскими»

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Кремль отказался комментировать заявление Помпео об оружии «против русских»

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Кремль оставил слова Помпео об оружии для Украины «против русских» без комментариев

ТАССвчера в 13:03
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Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане

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Коммерсантъ 01:04
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В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
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Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный

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Накануне.Ru 01:06
Общество

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Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском 10 ноября в 09:14
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КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

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Врач-диетолог рассказала о возможном вреде картофеля и моркови

Популярные и полезные для здорового человека корнеплоды в некоторых случаях могут нанести вред организму.
Российская газета вчера в 23:56
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Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 23:01
Армия и оружие

В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
Комсомольская правда 10 ноября в 23:32
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

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RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

Два человека погибли при взрыве у посольства Ливана в Дамаске

В результате погибли два человека, еще шесть получили ранения, сообщает сирийское информагентство SANA.
Коммерсантъ вчера в 23:45
Энергетика

Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM вчера в 21:46
Общество

Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы

Напомним, весной 2018 года главу компании KGL Investment Марию Лазареву осудили на 10 лет за якобы невыполненный госконтракт по созданию портового хаба.
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости вчера в 23:35
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Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
ТАСС 10 ноября в 16:01
Общество

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Российская газета вчера в 04:52
Происшествия

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В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью.
REGNUM 00:24
Общество

В Израиле рассказали, что сделает Россию мировым лидером

Как пишет израильский эксперт Джонатан Якобсон в издании Haaretz, Россия может вернуть себе мировое лидерство и укрепить статус на международной арене благодаря климатическим изменениям.
Expert.ru вчера в 23:50
Авто

Назвали стоимость Lada Vesta с вариатором

Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
SpeedMe вчера в 12:17
Хоккей

Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче Суперсерии

В четвертом матче Суперсерии молодежная сборная России (до 20 лет) победила сборную Хоккейной лиги Онтарио (Канада) в серии послематчевых буллитов — 3:2.
Известия 00:07
Общество

Родственники рассказали о жизни убитых в Забайкалье солдат

Рамблер 00:57
Энергетика

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
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Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков

Врачи перечислили продукты, которые стоит непременно включить в свой рацион людям с густой кровью.
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РБК вчера в 09:22
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

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Политика

NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву

Адольф Гитлер бредил идеей превращения России в огромную колонию Германии, однако его действия в итоге привели к подчинению Москве части его страны и превращению СССР в сверхдержаву, пишет National Interest.
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Синичкин день отмечается в России

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Эксперты назвали лучшие предложения на товары, которые стоит посмотреть на распродаже AliExpress.
ToDay News Ufa вчера в 02:40
Политика

В России предложили ввести «пропускной режим» при доступе в интернет

В Госдуму и Совет Федерации направлено предложение обсудить введение в России обязательной регистрации пользователей интернета, сообщает ТАСС.
Daily Storm 00:50
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