Политика
КоммерсантъПомпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC. Он комментировал расследование по импичменту американского президента Дональда Трампа и политику США на Украине.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что в отличие от предыдущей администрации, текущая предоставила Украине "настоящее" оборонительное оружие "для борьбы с русскими".РИА Новостивчера в 14:21
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