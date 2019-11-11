Президент хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Предыдущая администрация решила так не делать, они дали одеяла. Мы дали настоящее оружие, чтобы они могли сражаться против русских.

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC. Он комментировал расследование по импичменту американского президента Дональда Трампа и политику США на Украине.

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