Политика
RT на русскомПомпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией
Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
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Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Общество
Лесные пожары снова могут привести к массовому вымиранию
Катастрофические лесные пожары, бушующие на большей части территории Австралии, не только привели к огромным человеческим и экономическим потерям, но и нанесли серьезный удар по биоразнообразию и функционированию экосистем.
Политика
В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани
Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Гаджеты
Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H превысят планку в 5 ГГц
Устройство имеет размеры 238х219х96 миллиметров, поэтому важно внедрение мощных и мобильный процессоров, каким и является Intel Comet Lake-H.
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Шоу-бизнес
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман Максим Галкин поделился снимками с празднования Рождества.
Общество
В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов
Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Футбол
Краневиттер может уйти из «Зенита» в клуб Бекхэма
Политика
Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям
Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»
На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании 10-летней дочери
Житель Московской области арестован по обвинению в изнасиловании 10-летней дочери, сообщила пресс-служба СК по региону.
Армия и оружие
США перевели свои войска на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность
Вооруженные силы США на Ближнем Востоке были переведены в состояние повышенной боеготовности в связи с опасностью атаки иранских дронов.
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 4 сменил и марку, и дизайн. Техника прежняя
Спереди опознать в Showjet паркетник Tiggo 5x довольно сложно: модель Cowin получила новые капот и бампер, другие фары, под которыми расположены блоки с противотуманками и поворотниками, а также иную радиаторную решетку – с хромированными горизонтальными полосками и стилизованной под букву W блестящей окантовкой.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Хоккей
Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ
Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».
Авто
Sony представила электрокар Vision-S
Компания Sony по-настоящему удивила сообщество, представив концептуальный автомобиль под названием Vision-S, работающий полностью на электроэнергии, на выставке бытовой электроники (CES).
Музыка
Джастин Бибер выпустил новый сингл
Политика
Трамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака
Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости.
Наука
С 2022 года НИС «Пионер-М» сможет выходить в море без экипажа
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Футбол
Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России
Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
Шоу-бизнес
45-летняя актриса Хлое Севиньи впервые станет мамой
Совсем скоро 45-летняя актриса Хлое Севиньи рассекретит свою беременность, уверены американские СМИ.
Политика
Памятник Бандере хотят поставить на границе Украины с Россией
В украинском городе Контоп хотят установить памятник лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере.
Гаджеты
CES 2020: Acer представила новые ноутбуки-трансформеры
На выставке CES 2020 компания Acer представила свои новые недорогие ноутбуки-трансформеры Spin 3 и Spin 5, неординарный лэптоп ConceptD 7 Ezel и рабочую станцию ConceptD 700.