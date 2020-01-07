Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией

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