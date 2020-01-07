Политика
RT на русскомПомпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией
Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
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Политика
Путин посетил военный командный пункт России в Сирии
Футбол
Фабрегас назвал Мане лучшим игроком АПЛ
Хавбек монегасков, отвечая на вопросы своих подписчиков в Твиттере, назвал форварда "Ливерпуля" Садио Мане лучшим игроком АПЛ в данный момент.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
Авто
Продажи автомобилей в США в 2019 году превысили 17 млн пятый год подряд
Продажи автомобилей в США превысили 17 млн пятый год подряд, однако в конце года спрос на машины ослаб, что ставит под сомнение возможность сохранения импульса к росту этого рынка в 2020 году.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Хоккей
Ковальчук прокомментировал свой дебют за «Монреаль»
Политика
Захарова предложила зафиксировать «ошибку» США о выводе войск из Ирака
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала запомнить, что Соединённые Штаты назвали ошибкой попадание в Интернет письма о выводе американских военных сил из Ирака.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Авто
Джеймс Кэмерон показал иллюстрации второго «Аватара»
Джеймс Кэмерон приехал на CES 2020, где показал сразу несколько концептов второго «Аватара».
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно
Китайский гигант Xiaomi в скором времени представит два флагманских смартфона – Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
Религия
Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки
40 человек погибли и до 213 пострадали в давке на церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США иранским генералом Касемом Сулеймани, передают СМИ.
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи
Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
Армия и оружие
В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО
Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Политика
Reuters сообщил о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Спорт
WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Экономика
Reuters: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика
Ранее 19 ноября глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что банк может предъявить претензии правительству Мозамбика, если до конца 2019 года стороны не согласуют план реструктуризации задолженности в размере $535 млн по кредиту, выданному банком государственной компании Mozambique Asset Management на строительство морских портов под гарантии правительства.
Армия и оружие
Посольство США и аэропорт в Багдаде подверглись ракетной атаке
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.