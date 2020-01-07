Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией

Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
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В США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с дипломатической миссией

ТАСС10:37

Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией

RT на русском10:57

Помпео усомнился в дипломатических целях визита Сулеймани в Ирак

Известия11:12

Помпео заявил, что Сулеймани был не с дипломатической миссией в Багдаде

Коммерсантъ11:37

Помпео усомнился в дипломатических целях визита Сулеймани в Ирак

РБК12:45

Помпео усомнился в том, что Сулеймани находился в Багдаде с дипмиссией

Вести.Ru11:00

В США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с дипмиссией

News.ru10:51
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Политика

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Продажи автомобилей в США в 2019 году превысили 17 млн пятый год подряд

Продажи автомобилей в США превысили 17 млн пятый год подряд, однако в конце года спрос на машины ослаб, что ставит под сомнение возможность сохранения импульса к росту этого рынка в 2020 году.
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Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно

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Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Украине усложнят правила въезда в страны Европы

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Газета.Ru 08:21
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В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

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Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Газета.Ru вчера в 13:43
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IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

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В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

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Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
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Экономика

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Посольство США и аэропорт в Багдаде подверглись ракетной атаке

Южный Федеральный 04 января в 13:00
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«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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