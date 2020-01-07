Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией

Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
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В США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с дипломатической миссией

ТАСС10:37

Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией

RT на русском10:57

Помпео усомнился в дипломатических целях визита Сулеймани в Ирак

Известия11:12

Помпео заявил, что Сулеймани был не с дипломатической миссией в Багдаде

Коммерсантъ11:37

Помпео усомнился в дипломатических целях визита Сулеймани в Ирак

РБК12:45

Помпео усомнился в том, что Сулеймани находился в Багдаде с дипмиссией

Вести.Ru11:00

В США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с дипмиссией

News.ru10:51
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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