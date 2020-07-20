Политика
REGNUMПомпео: США вносят Рамзана Кадырова в черный список
Вашингтон, 20 июля 2020, 17:42 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список. Об этом сказано в заявлении Помпео, распространенном сегодня, 20 июля.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты вводят санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.ТАСС10:40
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Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
Авто
Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора
О четырех причинах «смерти» аккумулятора автомобиля поведал специалисты журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.
Tvoe-avto.com 05:27
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Здоровье
В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим
Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM 09:27
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 08:38
Хоккей
Андригетто рассказал о недовольстве стилем игры команд КХЛ
Хоккеист Свен Андригетто поделился мнением о КХЛ.
ProstoProSport 09:57
Футбол
«Спартак» обратился в судейский комитет из-за матча с «Зенитом»
Московский "Спартак" обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитром на полуфинальном матче Олимп - Кубка России с петербургским "Зенитом", сообщает Sport24.
Газета.Ru 10:05
Политика
Путин: Украина забирала из Крыма больше, чем давала
Представители бывшего руководства Украины в беседах с президентом РФ Владимиром Путиным признавались, что вынуждены были забирать у Крыма больше ресурсов, чем в него вкладывать ради поддержки других украинских регионов.
РИА Новости Крым 07:47
Общество
Франция начала выдавать визы россиянам
В сообщении сказано, что визы начнут выдавать с 20 июля, но пока только для отдельных категорий граждан.
РБК 10:19
Общество
К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг
Вечерние Ведомости 07:12
Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.
CT news 03:28
Общество
Оценены шансы заразиться коронавирусом на пляже
Вирусолог оценил вероятность заражения коронавирусом на пляже и призвал россиян «не вести себя беспечно» во время отдыха.
Lenta.ru 10:23
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20
Гаджеты
Аномальная жара. Обнаружен вид атаки, воспламеняющий электронику
ИБ-эксперты из Tencent выявили новую форму атаки – BadPower.
BIS Journal 07:24
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов в понедельник, 20 июля. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:23
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Армия и оружие
Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ
Взгляд.ру вчера в 12:17
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Общество
Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала
Национальная служба новостей 18 июля в 05:39
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Экономика
ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра
ФАС России предлагает перейти от установления предельных цен на проведение техосмотра (ТО) легковых автомобилей в регионах РФ к свободным ценам.
Интерфакс 08:21
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Происшествия
Шесть человек застряли на сломавшемся аттракционе в Алуште
Инцидент произошел на улице Ленина 20 июля. Причиной стало отключение электроэнергии. В этот момент на аттракционе находились шесть человек.
Известия 09:53
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Политика
МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении
Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии.
REGNUM 08:11