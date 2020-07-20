Соединенные Штаты вводят санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

с чего всё началось

Вашингтон, 20 июля 2020, 17:42 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список. Об этом сказано в заявлении Помпео, распространенном сегодня, 20 июля.

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