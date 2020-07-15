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REGNUMREGNUM

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока». Об этом Помпео объявил сегодня, 15 июля, в ходе брифинга.В источнике
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США пригрозили новыми санкциями против «Северного потока — 2»

РИА Новости18:52

США не будут немедленно вводить новые санкции против «Северного потока 2»

Интерфаксвчера в 14:05

США припомнили «Северному потоку-2» европейские кредиты

Коммерсантъвчера в 16:04

В МИД ответили на угрозы США по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 16:02

Помпео пригрозил участникам «Северного потока – 2» последствиями

Известия18:42

США пока не будут вводить санкции в рамках CAATSA против российских трубопроводов

ТАССвчера в 13:05

Захарова назвала санкции США примером «нечистоплотной конкуренции»

РБКвчера в 12:02
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости14 июля в 09:50
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ТУСУР запатентовал новое нанопокрытие для защиты космических аппаратов

Ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и сотрудники материаловедческого предприятия Роскосмоса "Композит" получили патент на новое защитное покрытие из модифицированного сульфата бария, которое помогает защитить космические аппараты от перегрева, сообщает в среду пресс-служба вуза.
РИА Томсквчера в 02:40
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Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса

Препарат применяется для снижения уровня холестерина в крови, при этом он показал эффективность при лечении КОВИД-19, поскольку позволяет клеткам пораженным вирусом легких сжигать больше жира, разрушая их захват вирусом и препятствуя способности SARS CoV-2 к размножению.
Evo-rus.comвчера в 04:17
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Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса

Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС17:39
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В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ruвчера в 01:40
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«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

5 июля «Зенит» досрочно стал чемпионом «Тинькофф Российской премьер-лиги» сезона-2019/20 после победы в гостевом матче 26-го тура; выиграл у «Краснодара» со счетом 4:2. Это уже вторая подряд победа в РПЛ для петербургского клуба.
Известиявчера в 16:30
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РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина

Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
Metaratingsвчера в 03:50
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Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъвчера в 04:19
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