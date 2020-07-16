Политика

REGNUMREGNUMПомпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока». Об этом Помпео объявил сегодня, 15 июля, в ходе брифинга.
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США пока не будут вводить санкции против «Северного потока — 2»

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Глава Забайкалья анонсировал следующий этап снятия ограничений

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона, в котором рассказал о ситуации с СOVID-19 и анонсировал следующий этап снятия ограничений.
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Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
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Политика

США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний

Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
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Энергетика

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
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Политика

В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины

Ruposters.ru 10:09
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Общество

Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
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Общество

Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата.
РЕН ТВ 13 июля в 13:51
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Наука

Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса

Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru вчера в 20:34
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс 15:37
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Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
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Общество

Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter

В числе компрометированных аккаунтов — учетные записи генерального директора Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft и филантрописта Билла Гейтса.
Ведомости 17:46
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Общество

В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов

В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru 18:25
Общество

Лукашенко не указал свое имущество в декларации о доходах

Городовой 08:31
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 08:12
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Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
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Армия и оружие

Пентагон подтвердил вывод войск с пяти баз в Афганистане

ИА Красная Весна 00:07
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
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Здоровье

Российские студенты назвали лучшие места работы

Российские студенты, участвовавшие в опросе аналитической исследовательской компании Universum, назвали самые привлекательные места работы.
Телеканал 360° 19:12
Армия и оружие

Высокомобильные ЗРК С-350 встанут на защиту Южного военного округа

ФАН 08:35
Армия и оружие

Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва.
РБК 18:48
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
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Единоборства

Опубликовано видео встречи Петра Яна в аэропорту Екатеринбурга

РИА Новости 13:13
Общество

За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 24 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.
Комсомольская правда 16:40
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Футбол

Гвардиола ответил на критику Клоппа и Моуринью по решению CAS

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на высказывания Юргена Клоппа и Жозе Моуринью, которые остались недовольны решением Спортивного арбитражного суда (CAS), частично оправдавшего "Сити" по делу о нарушении финансового fair play.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета 09:18
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Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
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Происшествия

Во Владивостоке сотрудник полиции оказался в доле ритуального бизнеса

Во Владивостоке перед судом предстанет бывший помощник оперативного дежурного группы управления нарядами дежурной части за получение взятки лично, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, а также получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконные действия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
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Общество

Немецкие СМИ обвинили русского композитора Глинку в антисемитизме

Берлин был одним из любимых городов композитора Михаила Глинки: он много раз приезжал сюда и умер здесь в 1857 году.
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