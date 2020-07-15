Политика

REGNUMREGNUMПомпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока». Об этом Помпео объявил сегодня, 15 июля, в ходе брифинга.
Читать в источнике
Комментировать891

Подробнее о событии

США рассказали о перспективе новых санкций против «Северного потока-2»

Lenta.ru13:37

В России ответили на угрозы США из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости15:06

В МИД ответили на угрозы США по «Северному потоку — 2»

RT на русском16:02

США не будут немедленно вводить новые санкции против «Северного потока 2»

Интерфакс14:05

США припомнили «Северному потоку-2» европейские кредиты

Коммерсантъ16:04

США пока не будут вводить санкции в рамках CAATSA против российских трубопроводов

ТАСС13:05

Захарова назвала санкции США примером «нечистоплотной конкуренции»

РБК12:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК 17:28
63
Шоу-бизнес

Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом

Rusturkey.com 01:07
1
Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
91
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
603
Наука

Химики синтезировали самоорганизующиеся супрамолекулярные цепи

N+1 11:02
Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

Lenta.ru вчера в 20:58
229
Политика

Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК 16:18
Общество

В Москве за последние сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

Lenta.ru 17:00
1,4K
Экономика

Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
17
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о завершении весеннего призыва

В мае в пресс-службе Восточного военного округа сообщали, что до 80% призывников ВВО пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:29
Армия и оружие

США запустили первую за три года ракету со спутниками разведки

Отмечается, что запуск разведывательных спутников стал для США первым за три года, предыдущий старт РН Minotaur состоялся с мыса Канаверал в августе 2017 года.
Росбалт 11:33
Армия и оружие

Посол Норвегии пожаловался на имитации воздушных бомбардировок РФ

Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд заявил, что "регулярные имитации атак боевыми самолетами РФ" представляют угрозу безопасности для скандинавской страны.
РЕН ТВ 10:14
5
Общество

Задержанный в Берлине Казначеев вышел из СИЗО после внесения залога

Ранее задержанный в Берлине российский музыкант Денис Казначеев, которому грозит экстрадиция в США, вышел из СИЗО после внесения залога.
RT на русском 12:38
1
Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
743
Кино

Хронометраж «Довода» Кристофера Нолана составит 150 минут

Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана.
Piter.tv 03:05
Политика

Иск Нидерландов против России по делу MH17 зарегистрировал ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу рейса MH17, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.
Радио Sputnik 13:12
454
Футбол

Футболисты «Арсенала» победили «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 17:15
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
28
Происшествия

Задержаны ещё двое подозреваемых в зверском избиении в Советске

На сегодня задержаны шесть нападавших, из них четверо помещены судом под домашний арест.
Русский Запад вчера в 04:53
3
Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

Известия 16:30
7
Общество

Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс

В Государственную думу внесли проект поправок в семейное законодательство, который исключает возможность заключения брака между людьми одного пола.
РБК вчера в 14:08
2,5K
Общество

В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу

В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:37
62
Гаджеты

NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding

В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews 06:18
1
Культура

Темнокожего комика уволили с MTV из-за антисемитизма

Темнокожий американский комик и рэпер Ник Кэннон уволен из медиакорпорации ViacomCBS за антисемитизм и разжигание ненависти к белым людям, передает The New York Times.
Газета.Ru 06:43
2
Происшествия

Москвич получил два года колонии за обещание прекратить уголовное дело

Измайловский районный суд Москвы приговорил жителя столицы к двум годам колонии за то, что он пообещал прекратить уголовные дела за небольшую плату в размере 1,3 миллиона долларов США.
Российская газета 14:51
Армия и оружие

Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри

В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка.
Военное обозрение 08:30
30
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета 09:18
379
Футбол

«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью

«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings 17:42
Общество

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
55
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное