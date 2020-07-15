Политика
REGNUMПомпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока». Об этом Помпео объявил сегодня, 15 июля, в ходе брифинга.
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Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
Lenta.ru вчера в 20:58
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК 16:18
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о завершении весеннего призыва
В мае в пресс-службе Восточного военного округа сообщали, что до 80% призывников ВВО пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:29
Армия и оружие
США запустили первую за три года ракету со спутниками разведки
Отмечается, что запуск разведывательных спутников стал для США первым за три года, предыдущий старт РН Minotaur состоялся с мыса Канаверал в августе 2017 года.
Росбалт 11:33
Армия и оружие
Посол Норвегии пожаловался на имитации воздушных бомбардировок РФ
Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд заявил, что "регулярные имитации атак боевыми самолетами РФ" представляют угрозу безопасности для скандинавской страны.
РЕН ТВ 10:14
Общество
Задержанный в Берлине Казначеев вышел из СИЗО после внесения залога
Ранее задержанный в Берлине российский музыкант Денис Казначеев, которому грозит экстрадиция в США, вышел из СИЗО после внесения залога.
RT на русском 12:38
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Кино
Хронометраж «Довода» Кристофера Нолана составит 150 минут
Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана.
Piter.tv 03:05
Политика
Иск Нидерландов против России по делу MH17 зарегистрировал ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу рейса MH17, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.
Радио Sputnik 13:12
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Происшествия
Задержаны ещё двое подозреваемых в зверском избиении в Советске
На сегодня задержаны шесть нападавших, из них четверо помещены судом под домашний арест.
Русский Запад вчера в 04:53
Общество
Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс
В Государственную думу внесли проект поправок в семейное законодательство, который исключает возможность заключения брака между людьми одного пола.
РБК вчера в 14:08
Общество
В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу
В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:37
Гаджеты
NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding
В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews 06:18
Культура
Темнокожего комика уволили с MTV из-за антисемитизма
Темнокожий американский комик и рэпер Ник Кэннон уволен из медиакорпорации ViacomCBS за антисемитизм и разжигание ненависти к белым людям, передает The New York Times.
Газета.Ru 06:43
Происшествия
Москвич получил два года колонии за обещание прекратить уголовное дело
Измайловский районный суд Москвы приговорил жителя столицы к двум годам колонии за то, что он пообещал прекратить уголовные дела за небольшую плату в размере 1,3 миллиона долларов США.
Российская газета 14:51
Армия и оружие
Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри
В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка.
Военное обозрение 08:30
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Футбол
«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью
«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings 17:42
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14