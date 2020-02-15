Соединенные Штаты выделят до $1 млрд на финансирование проектов в Европейском союзе, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов. Об этом сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

США выделят $1 млрд на защиту Европы от российского газа

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