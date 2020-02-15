Политика

Ruposters.ruRuposters.ruСША выделят $1 млрд на защиту Европы от российского газа

Соединенные Штаты выделят до $1 млрд на финансирование проектов в Европейском союзе, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов. Об этом сообщил глава Госдепа Майк Помпео.
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Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность

RT на русском05:35

Соединенные штаты выделяют $1 млрд Восточной и Центральной Европе на сферу энергобезопасности

Эхо Москвы04:30

США выделят ЕС до $1 млрд на снижение зависимости от энергоресурсов России

Газета.Ru04:52

США пообещали помощь Европе в обретении энергонезависимости

News.ru04:51

США выделят миллиард долларов странам Европы на энергобезопасность

РИА Новости04:36

США потратят $1 млрд на снижение энергозависимости стран ЕС от России

Московский Комсомолец04:55

США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов

Интерфакс04:23
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Газета.Ru 03:13
Общество

Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса

Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Ведомости 06:13
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Вести.Ru 05:21
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия 13 февраля в 17:02
Происшествия

В Ростовской области мальчик погиб от случайного выстрела из ружья

РИА Новости 05:13
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Общество

Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут

Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, что давление можно уменьшить за 15 минут без применения лекарств.
ToDay News Ufa вчера в 05:57
Экономика

Правительство одобрило покупку акций Сбербанка у ЦБ

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выкупе у Центрального банка контрольного пакета акций Сбербанка.
Национальная служба новостей 13 февраля в 06:36
Хоккей

Алексей Морозов стал президентом КХЛ

Морозов сменил в должности главы КХЛ Дмитрия Чернышенко, которого в конце января назначили на пост заместителя председателя правительства.
Государственные Вести вчера в 07:29
Шоу-бизнес

Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в кафе

Многие подписчики раскритиковали модель за то, что она оголяет грудь в общественном месте.
Lisa.ru вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас показали новорожденного ребенка

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и известный певец Энрике Иглесиас показали фотографии новорожденного ребенка.
Матч ТВ вчера в 06:58
Политика

Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:55
Шоу-бизнес

Собчак выложила фото с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
Взгляд.ру вчера в 07:13
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru вчера в 08:50
Экономика

ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса

Народный банк Китая (ЦБ) в соответствии с распоряжениями властей страны предпримет целый комплекс мер поддержки предприятий и оказания им помощи в возобновлении производства на фоне распространения коронавируса, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

RT на русском вчера в 22:38
Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Shraibikus News 13 февраля в 05:14
Происшествия

Актер театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину в Санкт-Петербурге

Актер петербургского театра "Лицедеи" совершил наезд на жителя Санкт-Петербурга, пишут СМИ.
Народные новости 04:41
Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»

Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
ProstoProSport вчера в 16:37
Происшествия

Отличник таможни ушел в международный розыск

Бывшего отличника таможенной службы объявили в розыск по линии Интерпола в конце прошлого года, когда в суд поступило дело его бывшего шефа генерал-майора Сергея Федорова.
Коммерсантъ вчера в 12:39
Политика

В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Политика

Путин обязал ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

В пятницу, 14 февраля, стало известно, что президент России Владимир Путин обязал ЦИК организовать и провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Форпост Северо-Запад вчера в 06:46
Космос

Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор

Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.
3DNews 04:35
Политика

Макрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
RT на русском 06:14
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат; государственный секретарь США с 26 апреля 2018 г.; директор Центрального разведывательного управления; был представителем штата Канзас в конгрессе и является членом движения чаепития в Республиканской партии.
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