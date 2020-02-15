Политика
RT на русскомПомпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
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Гаджеты
Новый Samsung в высоком разрешении
Инсайдер утверждает, что Samsung Galaxy A70e получит плоский экран диагональю 6,1 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, а также дактилоскопический датчик, который расположен на задней панели.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид.
Происшествия
Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести
Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285
На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, оно составило 285 человек.
Биатлон
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Политика
План примирения РФ и Украины вернули на сайт Мюнхенской конференции
На сайте Мюнхенской конференции по безопасности вернули удаленный ранее план «12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона».
Технологии
Ноутбуки с жёсткими дисками исчезнут из продажи в Западной Европе к концу года
Снижение цен на твердотельные накопители достигло уровня, после которого нет смысла думать о конфигурации ноутбука с жёстким диском в качестве основного накопителя.
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса
Во Франции скончался пациент, зараженный коронавирусом COVID-19. Это первый смертельный случай на территории Европы, передает AFP.
Армия и оружие
Сирийская армия начала зачистку к западу от Алеппо
Общество
Художник Павленский задержан во Франции
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Армия и оружие
Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Общество
В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку
Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
Происшествия
Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала
Политика
Глава МИД Японии сообщил о новой фазе в переговорах с Россией
Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры российской и японской сторон перешли в иную фазу, цитирует ТАСС.
Кино
Опубликован тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Шоу-бизнес
После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Политика
Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь
Варшава попросила Министерство иностранных дел России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и Катынь 10 апреля.
Хоккей
Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ
Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Политика
Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в полуфинале клубного ЧМ
Московский «Спартак» одолел земляков из «Локомотива» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу и вышел в финал соревнований.
Политика
Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт
В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.