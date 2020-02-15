с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.

Гаджеты Новый Samsung в высоком разрешении Инсайдер утверждает, что Samsung Galaxy A70e получит плоский экран диагональю 6,1 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, а также дактилоскопический датчик, который расположен на задней панели.

Экономика Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50% В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).

Политика Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.

Армия и оружие Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.

Общество В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.

Политика Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.

Футбол «Спартак» обыграл «Локомотив» в полуфинале клубного ЧМ Московский «Спартак» одолел земляков из «Локомотива» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу и вышел в финал соревнований.