Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
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США выделят ЕС до $1 млрд на снижение зависимости от энергоресурсов России

Газета.Ru04:52

Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность

RT на русском05:35

США потратят $1 млрд на снижение энергозависимости стран ЕС от России

Московский Комсомолец04:55

Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

РБК07:02

США выделят миллиард долларов странам Европы на энергобезопасность

РИА Новости04:36

Соединенные штаты выделяют $1 млрд Восточной и Центральной Европе на сферу энергобезопасности

Эхо Москвы04:30

США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов

Интерфакс04:23
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Политика

Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России и альянса

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности отношения между Россией и Североатлантическим альянсом, а также ситуацию в Афганистане.
ТАСС 07:15
Общество

У берегов Крыма задержаны украинские браконьеры

Российские пограничники задержали в Азовском море браконьерское судно, на котором находились четыре украинца.
BFM.ru 06:54
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Газета.Ru 03:13
Политика

Макрон признал провал антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Lenta.ru 07:22
Технологии

В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
ToDay News Ufa 01:37
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Политика

Лукашенко: Россия намекает на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии к России на условиях предоставления единых цен на энергоносители.
Газета.Ru вчера в 13:14
Политика

Зеленский заявил, что мечтал о популярности в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел стать популярным в США, но не из-за импичмента Дональда Трампа.
ТАСС 06:48
Политика

В этом году жители Прикамья получат ещё один выходной

Президент России Владимир Путин поддержал идею дополнительного выходного в день голосования за изменения в Конституции.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края вчера в 02:46
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество

Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17

Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.
RT на русском 04:41
Хоккей

Буллит Панарина признали забитым по правилам

Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Спорт день за днем вчера в 15:08
Политика

Пушков оценил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал ответ британского МИДа на слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будут легализованы однополые браки, пока он стоит во главе государства.
Известия 04:42
Общество

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
РИА Новости 03:41
Происшествия

Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Российская газета вчера в 03:41
Футбол

Смолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Реалом»

Нападающий Федор Смолов попал в список игроков «Сельты», которые будут готовиться к матчу Ла Лиги с «Реалом».
Sports.ru 07:40
Баскетбол

Паскуаль стал новым главным тренером «Зенита»

Испанский специалист Хавьер Паскуаль стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит», сообщает пресс-служба клуба.
Чемпионат 04:33
Политика

Турецкая делегация посетит Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу

Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Известия 07:21
Происшествия

В Петербурге из‑под карантина по коронавирусу сбежали еще трое человек

В Петербурге из Боткинской больницы сбежали еще три человека, находившиеся на карантине из-за коронавируса.
Медиазона вчера в 05:54
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Газета.Ru 06:36
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости вчера в 01:59
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

Турчинов рассказал об американской помощи Украине

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что США «бросили» Киев в 2014 году.
News.ru 13 февраля в 21:08
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru 05:09
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
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