Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
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Госсекретарь США Майк Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

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Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

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РИА Новости04:36

Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность

RT на русском05:35
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
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