с чего всё началось

Напомним: Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года с вещественным доказательсвтом: флешки, на которой находилась секретная информация. Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

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Культура Дату проведения «Оскара» перенесли Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. 2

Шоу-бизнес Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова. 45

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Политика Грызлов: Украина трактует Минские соглашения как рекомендацию Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников.