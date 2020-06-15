Политика

МонаВистаМонаВистаПомпео: Уилан должен быть немедленно освобожден

Напомним: Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года с вещественным доказательсвтом: флешки, на которой находилась секретная информация. Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
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с чего всё началось
«Возмущён сегодняшним решением российского суда приговорить гражданина США Пола Уилана на основании тайного судебного разбирательства», — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter
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RT на русском08:30

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Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана

РИА Новости11:29

Госдеп потребовал от России освободить осужденного на 16 лет Уилана

РБК09:27

Вашингтон потребовал немедленного освобождения Пола Уилана

Говорит Москва08:21

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Интерфакс08:32

Помпео возмутился приговором Уилану

RT на русском08:30

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Коммерсантъ08:44

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

ТАСС08:06
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 15:41, Ашберн
Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС 09:03
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Политика

Конкурс «Лидеры России» заблокировали в Twitter

Сеть микроблогов Twitter заблокировала официальный аккаунт Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
Lenta.ru 14:54
Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
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Экономика

Хуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке

Намеченные в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" показатели по выдаче льготной ипотеки могут быть перевыполненными по итогам года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках онлайн-совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:01
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Общество

Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

Ранее новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади».
Lenta.ru 14:39
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru 04:39
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Происшествия

В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины

В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
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Культура

Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
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Общество

С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты

Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
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Шоу-бизнес

Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 14:55
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Общество

ВОЗ обеспокоена вспышкой коронавируса в Пекине

Вспышка коронавируса в столице Китая вызывает серьезную обеспокоенность.
ТАСС 14:26
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта «Слатина» в Косово

Президент рассказал об осуществлении операции. Владимир Путин вспомнил события 1999 года, когда был взят аэропорт «Слатина» в Косово.
Невские Новости вчера в 07:30
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Экономика

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
2,6K
Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском 10:41
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Общество

Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 05:50
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Политика

Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев

Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
1,3K
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
8,5K
Игры

Выходные для геймеров стали лучшими за год: показали PlayStation 5, The Last of Us 2 и трейлер Mafia

Sntat.ru 04:48
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Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище - у актера Вячеслава Тихонова

Определяя стоимость надгробий, в учёт не брались памятники установленные криминальным авторитетам, которые были похоронены на Новодевичьем кладбище в лихие 90-е.
Территория новостей 06:35
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Политика

Путин заявил Вучичу позицию России по Косово

Президент России высказался за выработку компромисса по Косово, приемлемого для Белграда.
Российская газета 13:24
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Общество

Сегодня все российские выпускники школ получат аттестаты

15 июня все девятиклассники и одиннадцатиклассники в России получат аттестаты.
ПроТуймазы 01:38
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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:47
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Шоу-бизнес

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Pravda.Ru 02:53
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Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско: результат игры с «Динамо» не имел значения

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеском матче против столичного "Динамо".
Вести.Ru 15:10
Армия и оружие

Истребители России сопроводили бомбардировщики США

Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
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Политика

Грызлов: Украина трактует Минские соглашения как рекомендацию

Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников.
REGNUM 11:30
Энергетика

«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni по контрактам на газ

"Газпром" инициировал арбитражное разбирательство с итальянской Eni в связи с имеющимися разногласиями относительно толкования положений контрактов на поставку природного газа, говорится в отчете российского газового холдинга.
ТАСС 09:22
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