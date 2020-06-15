Политика
МонаВистаПомпео: Уилан должен быть немедленно освобожден
Напомним: Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года с вещественным доказательсвтом: флешки, на которой находилась секретная информация. Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
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с чего всё началось
«Возмущён сегодняшним решением российского суда приговорить гражданина США Пола Уилана на основании тайного судебного разбирательства», — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.RT на русском08:30
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Политика
Конкурс «Лидеры России» заблокировали в Twitter
Сеть микроблогов Twitter заблокировала официальный аккаунт Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
Lenta.ru 14:54
Происшествия
Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15
В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
Экономика
Хуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке
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Общество
Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным
Ранее новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади».
Lenta.ru 14:39
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
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Вести.Ru 04:39
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В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Культура
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
Общество
С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты
Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
Шоу-бизнес
Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 14:55
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ВОЗ обеспокоена вспышкой коронавируса в Пекине
Вспышка коронавируса в столице Китая вызывает серьезную обеспокоенность.
ТАСС 14:26
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта «Слатина» в Косово
Президент рассказал об осуществлении операции. Владимир Путин вспомнил события 1999 года, когда был взят аэропорт «Слатина» в Косово.
Невские Новости вчера в 07:30
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Общество
Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 05:50
Политика
Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев
Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Игры
Выходные для геймеров стали лучшими за год: показали PlayStation 5, The Last of Us 2 и трейлер Mafia
Sntat.ru 04:48
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище - у актера Вячеслава Тихонова
Определяя стоимость надгробий, в учёт не брались памятники установленные криминальным авторитетам, которые были похоронены на Новодевичьем кладбище в лихие 90-е.
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Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Политика
Путин заявил Вучичу позицию России по Косово
Президент России высказался за выработку компромисса по Косово, приемлемого для Белграда.
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Сегодня все российские выпускники школ получат аттестаты
15 июня все девятиклассники и одиннадцатиклассники в России получат аттестаты.
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Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд
Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:47
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско: результат игры с «Динамо» не имел значения
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеском матче против столичного "Динамо".
Вести.Ru 15:10
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Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
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Грызлов: Украина трактует Минские соглашения как рекомендацию
Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников.
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Энергетика
«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni по контрактам на газ
"Газпром" инициировал арбитражное разбирательство с итальянской Eni в связи с имеющимися разногласиями относительно толкования положений контрактов на поставку природного газа, говорится в отчете российского газового холдинга.
ТАСС 09:22