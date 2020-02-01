Политика

Газета.RuГазета.RuПомпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США

Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Читать в источнике
Комментировать99

Подробнее о событии

Помпео: США не ставят Минск перед выбором между Вашингтоном и Москвой

РИА Новости03:35

Помпео сообщил о скором назначении посла США в Минске

Московский Комсомолец03:24

США в ближайшее время назначат посла в Минске

ТАСС03:18

Помпео: мы не просим Белоруссию выбирать между Россией и США

Коммерсантъ03:46

Помпео: США не просят Минск выбирать между Россией и Западом

RT на русском03:40

Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США

Газета.Ru03:36

США назначат посла в Минске в ближайшее время

Говорит Москва03:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:56, Ашберн

Майкл Помпео прибыл в Минск. Это первый визит госсекретаря США в Беларусь

КП - Беларусь02:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Наука

Ученые впервые показали размножение коронавируса на фото

iReactor вчера в 14:55
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Экономика

В Башкирии на развитие легкой промышленности потратят 1,5 млрд рублей

Вы будете смеяться, но в целом на поддержку всей нашей лёгкой промышленности до 2025 года закладывалось около 130 млн рублей.
КП - Уфа вчера в 23:29
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Футбол

Исламхан, побывавший на просмотре в «Зените», переберется в ОАЭ

Напомним, ранее Исламхан проходил просмотр в российском «Зените», но в итоге питерцам не подошел.
Bookmaker-ratings.ru 30 января в 07:37
Политика

Польша настояла на праве получить репарации от России

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 11:26
Здоровье

Жертвами коронавируса в Китае уже стали 259 человек

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV превысило уже 11,7 тысячи человек, умерли 259 жителей.
Российская газета вчера в 19:13
Здоровье

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
РИА Новости вчера в 23:12
Происшествия

Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке

Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области.
Газета.Ru 03:26
Армия и оружие

ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

ФАН 29 января в 03:08
Политика

Зеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
Известия вчера в 15:57
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 30 января в 11:47
Наука

Ученые ТГУ изучат, как медитация и письмо спасают от боязни математики

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ), изучающие феномен математической тревожности, проанализируют, какие именно методы позволяют избавиться от страха перед этим предметом, и разработают соответствующие рекомендации для школ и вузов; исследования поддержит грант Российского фонда фундаментальных исследований, сообщила в четверг пресс-служба университета.
РИА Томск 30 января в 03:25
Футбол

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Ростов» начнется в 18:00

«Спартак» матчем с «Ростовом» стартует на Кубке Париматч Премьер в Катаре. На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию этой игры.
Sports.ru 03:35
Транспорт

Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
РБК 00:00
Транспорт

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в городском транспорте Москвы по карте "Тройка" с 1 февраля выросла на 2 рубля - до 40 рублей, а разовые билеты на одну и две поездки подорожали на 2 и 4 рубля соответственно.
ТАСС вчера в 16:09
Происшествия

«Фонтанка» узнала личность пропавшего при обрушении комплекса рабочего

Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
РБК вчера в 10:01
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Политика

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

ТАСС вчера в 18:01
Экономика

Минтруд предлагает понизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
BFM.ru 28 января в 23:22
Футбол

Сегодня «Реал» сыграет против «Атлетико» в чемпионате Испании

ГЛАС.RU 03:40
Происшествия

Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Известия 02:26
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Газета.Ru 30 января в 07:50
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
ТАСС 02:31
Здоровье

Тест-систему для выявления антигена коронавируса получили в Забайкалье

Набор реагентов для определения антигена коронавируса поступил 1 февраля в забайкальский Центр гигиены и эпидемиологии.
Московский Комсомолец Чита 03:39
Происшествия

Пьяная женщина посадила за руль несовершеннолетнего ребенка

Второй ребёнок сидит на заднем сиденье, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:18
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток вчера в 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное