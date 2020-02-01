Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США

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