Политика
Газета.RuПомпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США
Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Читать в источнике
Оценить120
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Наука
Ученые впервые показали размножение коронавируса на фото
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Экономика
В Башкирии на развитие легкой промышленности потратят 1,5 млрд рублей
Вы будете смеяться, но в целом на поддержку всей нашей лёгкой промышленности до 2025 года закладывалось около 130 млн рублей.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Футбол
Исламхан, побывавший на просмотре в «Зените», переберется в ОАЭ
Напомним, ранее Исламхан проходил просмотр в российском «Зените», но в итоге питерцам не подошел.
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Здоровье
Жертвами коронавируса в Китае уже стали 259 человек
Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV превысило уже 11,7 тысячи человек, умерли 259 жителей.
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
Происшествия
Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке
Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области.
Армия и оружие
ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки
Политика
Зеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Наука
Ученые ТГУ изучат, как медитация и письмо спасают от боязни математики
Ученые Томского госуниверситета (ТГУ), изучающие феномен математической тревожности, проанализируют, какие именно методы позволяют избавиться от страха перед этим предметом, и разработают соответствующие рекомендации для школ и вузов; исследования поддержит грант Российского фонда фундаментальных исследований, сообщила в четверг пресс-служба университета.
Футбол
Видеотрансляция матча «Спартак» – «Ростов» начнется в 18:00
«Спартак» матчем с «Ростовом» стартует на Кубке Париматч Премьер в Катаре. На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию этой игры.
Транспорт
Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД
Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
Транспорт
В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
Стоимость проезда в городском транспорте Москвы по карте "Тройка" с 1 февраля выросла на 2 рубля - до 40 рублей, а разовые билеты на одну и две поездки подорожали на 2 и 4 рубля соответственно.
Происшествия
«Фонтанка» узнала личность пропавшего при обрушении комплекса рабочего
Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
Экономика
Минтруд предлагает понизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Происшествия
Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково
Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль
Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
Здоровье
Тест-систему для выявления антигена коронавируса получили в Забайкалье
Набор реагентов для определения антигена коронавируса поступил 1 февраля в забайкальский Центр гигиены и эпидемиологии.
Происшествия
Пьяная женщина посадила за руль несовершеннолетнего ребенка
Второй ребёнок сидит на заднем сиденье, сообщает телеканал "Россия 24".
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.