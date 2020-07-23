Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по поводу противодействия Китаю. Он считает, что нужно создать новый альянс против КНР и допустил, что Россию могут привлечь к противостоянию. Он считает, что Китай допускает те же ошибки, что и СССР.

Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем

Экономика В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих. 513

Здоровье Перечислены долгосрочные последствия коронавируса для организма Перенесенный вирус может вызвать ряд долгосрочных последствий, в том числе, сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания. 4

Общество Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной. 689

Экономика В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину. 8

Здоровье Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств Аналитики ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко" и межотраслевого объединения "Фармпробег" установили, что порядка 23% жителей России сталкиваются с определенными трудностями при покупке лекарств.

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 215

Политика В Кремле прокомментировали митинги в Хабаровском крае Митинги в Хабаровском крае проходят из-за крайне эмоциональной реакции жителей на отставку губернатора региона Сергея Фургала. 32

Наука Учёные разработали препарат от сердечного приступа Учёные открыли препарат случайно во время наблюдения за изменениями в тромбоцитах лабораторных мышей при возникновении инсульта или сердечного приступа. 1

Экономика Уоррен Баффет нарастил долю в Bank of America до 11,3% За три последних дня контролируемая Уорренном Баффетом Berkshire Hathaway нарастила свою долю в Bank of America до 11,3%. Покупка 34 млн акций обошлась Berkshire Hathaway в $813 млн, следует из заявки, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 153

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. 467