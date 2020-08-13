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Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций в отношении Белоруссии, а также приостановку поставок нефти из-за политической ситуации в стране. Об этом говорится в интервью, опубликованным американским госдепартаментом.В источнике
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Известия

Помпео не исключил прекращения поставок нефти в Белоруссию

Известия21:49
ТАСС

Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию

ТАСС19:25
Lenta.ru

США допустили введение санкций против Белоруссии

Lenta.ru19:42
РБК

Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

РБК19:41
РИА Новости

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

РИА Новости19:28
RT на русском

Помпео прокомментировал ситуацию в Белоруссии

RT на русском20:24
Коммерсантъ

Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

Коммерсантъ19:22

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
РИА Новости20:21
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В Челябинской области выявили 83 новых случая коронавируса

По информации ведомства за сутки, непосредственно от осложнений коронавируса скончалась 61-летняя женщина, у ещё двух пациенток инфекция была сопутствующим заболеванием: 82-летняя женщина (атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь); 78-летняя женщина (ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз).
74.ru02:14

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,8K

Объявлены системные требования Marvel’s Avengers — i3 и GTX 950 в деле

Минимальные требования: Windows 10 64-bit; DirectX 12; Центральный процессор: i3-4160 или эквивалент от AMD; Объём оперативной памяти: 8 ГБ; Видеокарта: NVIDIA GTX 950 или AMD 270 с объёмом памяти не менее 2 ГБ; 75 ГБ свободного места на HDD.
CyberSport.ru22:56
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ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъвчера в 12:43
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Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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Бросившего детей в Шереметьево отца ограничили в родительских правах

Суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах мужчину, оставившего в московском аэропорту Шереметьево двоих сыновей, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение прокуратуры Хабаровского края.
Газета.Ru21:45

На Украине назвали область, где чаще всего подхватывают коронавирус

Наибольшее число выявленных случаев заболевания зафиксировали в Харьковской области (209), во Львовской области (166), в Ивано-Франковской области (138), Киеве (133), в Черновицкой области (130) и в Одесской области (114).
Украина.ру02:22

Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

По данным СКР, создателями ОПС являются Михаил Абызов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-ком" Максим Русаков и однофамилец руководившего следственной бригадой СКР по этому делу генерал-майора юстиции Сергея Степанова — гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов.
Коммерсантъ18:07
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Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.
Российская газетавчера в 10:26