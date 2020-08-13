Помпео допустил введение санкций против Белоруссии
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Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций в отношении Белоруссии, а также приостановку поставок нефти из-за политической ситуации в стране. Об этом говорится в интервью, опубликованным американским госдепартаментом.В источнике
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