Политика

News.ruNews.ruПомпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии в Берлине

Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео и президент Турции Тайип Эрдоган покинули берлинскую международную конференцию, посвящённую урегулированию ситуации в Ливии. Эрдоган ушёл из Ведомства федерального канцлера с частью своей делегации.
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Эрдоган не остался ужинать на конференции в Берлине, сообщил источник

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Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

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Канцелярия Эрдогана прокомментировала сообщения о том, что он покинул конференцию по Ливии

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