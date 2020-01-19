Политика
News.ruПомпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии в Берлине
Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео и президент Турции Тайип Эрдоган покинули берлинскую международную конференцию, посвящённую урегулированию ситуации в Ливии. Эрдоган ушёл из Ведомства федерального канцлера с частью своей делегации.
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Игры
Ubisoft попытается сделать свои игры более разнообразными
Идея заключается в том, чтобы сделать продукты Ubisoft более разнообразными.
Космос
На Луне могут найти жизнь
Еще до высадки на Луну первых людей ученые знали, что спутник нашей планеты безжизненный, пустой, стерильный.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Здоровье
Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
Общество
Гороскоп на 18 января: Марс в Деве призывает заняться личной жизнью
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 января 2020 года большинству знаков зодиака следует больше внимания уделить своим романтическим отношениям, на время забыв о работе.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Политика
Глава правительства Мишустин назначил нового главу ФНС
Новый председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 на острове Новая Гвинея в Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Политика
Оппозиция Венесуэлы будет настаивать на усилении давления на Россию
Особенно чувствуется в этом вопросе «рука Москвы», поэтому «сторонники свободы» продолжат настаивать на усилении давления на Россию ради «решения кризиса в стране», заявил оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.
Технологии
В США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины»
В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта.
Единоборства
Отец Нурмагомедова заявил, что сыну не интересен реванш с Макгрегором
Хоккей
Дивизион Боброва стал победителем Матча звезд
Политика
Путин провел встречу с премьером Британии в Берлине
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии.
Гаджеты
Опубликованы характеристики новых видеокарт NVIDIA
Пока все ждут появление новых видеокарт NVIDIA в этом году, в интернете появилась информация о будущих двух моделях, а именно о GeForce RTX 3070 и RTX 3080.
Энергетика
«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине
"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Технологии
Самый популярный в мире WhatsApp добился почти невозможного
Признанный самым популярным в мире приложением принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp достиг нового рубежа.
Происшествия
Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях
Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Спорт
Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
Музыка
В Минске дан старт очередному отбору участников на «Евровидение-2020»
В субботу стало известно, уточняет БЕЛТА со ссылкой на информацию телеканала "Беларусь 1", что прием заявок на "Евровидение-2020" завершен.
Футбол