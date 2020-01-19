Президент Турции Тайип Эрдоган и американский госсекретарь Майк Помпео покинули межливийскую конференцию, которая проходит в немецкой столице в воскресенье, 19 января. Об этом передает информационное агентство ДПА.

Помпео и Эрдоган покинули ливийскую конференцию в Берлине

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