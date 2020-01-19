Политика

iReactoriReactorПомпео и Эрдоган покинули ливийскую конференцию в Берлине

Президент Турции Тайип Эрдоган и американский госсекретарь Майк Помпео покинули межливийскую конференцию, которая проходит в немецкой столице в воскресенье, 19 января. Об этом передает информационное агентство ДПА.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Эрдоган не остался ужинать на конференции в Берлине, сообщил источник

РИА Новости15:35

Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

РБК13:28

Эргодан и Помпео покинули конференцию по Ливии в Берлине

Газета.Ru13:28

Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

Коммерсантъ13:27

Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

Известия13:24

Администрация Эрдогана прокомментировала его отъезд с конференции по Ливии

News.ru14:12

Канцелярия Эрдогана прокомментировала сообщения о том, что он покинул конференцию по Ливии

ТАСС13:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.
РИА Новости 10:26
Общество

Какие цветы приносят удачу каждому знаку зодиака

Менделеевские новости 17 января в 00:42
Происшествия

В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте

Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Газета.Ru 13:00
Шоу-бизнес

Алсу поздравляют с новой беременностью

У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Экспресс газета вчера в 21:32
Наука

В США ученые создали первого в мире робота с крыльями из перьев

Дни24 17 января в 19:00
Футбол

«Зенит» показал гол Кокорина ударом через себя на сборах

Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал видео гола Александра Кокорина ударом через себя.
АБН 11:51
Общество

На следующей неделе в Москву вернется зима

Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 11:46
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru 12:41
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии

Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Радио Sputnik 10:56
Общество

На востоке Канады объявлен режим ЧС из-за рекордного снегопада

Эхо Москвы 04:30
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Авто

Большой кроссовер Kia получит внедорожный пакет

Прежде всего, Kia планирует выпустить подготовленную специально для бездорожья версию Telluride: уже в базовой комплектации она получит усиленную защиту днища и специальные внедорожные шины.
Motor 04:00
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
RT на русском 13:22
Общество

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Политика

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление

Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.
REGNUM 15:55
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс 17 января в 17:54
Футбол

Барселона — Гранада 1:0

Газета.Ru 14:59
Единоборства

Отец Нурмагомедова заявил, что сыну не интересен реванш с Макгрегором

Московский Комсомолец 05:36
Армия и оружие

В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии

Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Rostov gazeta вчера в 08:09
Происшествия

Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Lenta.ru вчера в 10:38
Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
ТАСС 12:43
Хоккей

Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова в Матче звёзд КХЛ

Чемпионат 09:56
Здоровье

Врач рассказала, чьему здоровью угрожает аномально теплая зима

Кто в зоне риска Как рассказала в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвой" врач-терапевт Лариса Алексеева, в период неустойчивой погоды у многих людей обостряются хронические недуги.
Вечерняя Москва 09:54
Технологии

Найти незнакомца или протестующего: стартап создал систему распознавания лиц по фото из соцсетей

Система распознавания лиц, созданная стартапом Clearview AI, использует более 3 млрд фотографий, загруженных пользователями Facebook, YouTube, Venmo и миллионов других сайтов.
Forbes 05:33
Кино

Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»

Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild Awards), сообщается в Twitter организации.
Коммерсантъ 02:25
Авто

«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser

Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
Автоновости дня вчера в 02:17
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц, возглавлявший два года назад "Вашингтон Кэпиталз", прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в ворота его команды.
Газета.Ru вчера в 18:10
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Ореанда-Новости 15:07
Политика

США подписали первую часть торговой сделки с Китаем

Страна Советов on-line 17 января в 02:09
Происшествия

В Подмосковье в аварии с грузовиком погиб человек

В результате аварии погибли три пассажира легковой машины. Водителей двух автомобилей госпитализировали.
РБК 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное