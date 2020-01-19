Политика
iReactorПомпео и Эрдоган покинули ливийскую конференцию в Берлине
Президент Турции Тайип Эрдоган и американский госсекретарь Майк Помпео покинули межливийскую конференцию, которая проходит в немецкой столице в воскресенье, 19 января. Об этом передает информационное агентство ДПА.
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Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.
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В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
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Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
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В США ученые создали первого в мире робота с крыльями из перьев
Футбол
«Зенит» показал гол Кокорина ударом через себя на сборах
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал видео гола Александра Кокорина ударом через себя.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии
Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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Большой кроссовер Kia получит внедорожный пакет
Прежде всего, Kia планирует выпустить подготовленную специально для бездорожья версию Telluride: уже в базовой комплектации она получит усиленную защиту днища и специальные внедорожные шины.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Общество
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Политика
Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление
Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Футбол
Барселона — Гранада 1:0
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Отец Нурмагомедова заявил, что сыну не интересен реванш с Макгрегором
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии
Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Здоровье
Врач рассказала, чьему здоровью угрожает аномально теплая зима
Кто в зоне риска Как рассказала в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвой" врач-терапевт Лариса Алексеева, в период неустойчивой погоды у многих людей обостряются хронические недуги.
Технологии
Найти незнакомца или протестующего: стартап создал систему распознавания лиц по фото из соцсетей
Система распознавания лиц, созданная стартапом Clearview AI, использует более 3 млрд фотографий, загруженных пользователями Facebook, YouTube, Venmo и миллионов других сайтов.
Кино
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»
Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild Awards), сообщается в Twitter организации.
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«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser
Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц, возглавлявший два года назад "Вашингтон Кэпиталз", прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в ворота его команды.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
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США подписали первую часть торговой сделки с Китаем
Происшествия
В Подмосковье в аварии с грузовиком погиб человек
В результате аварии погибли три пассажира легковой машины. Водителей двух автомобилей госпитализировали.