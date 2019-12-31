Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПомпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем удары по объектам шиитов в Сирии и Ираке. В Вашингтоне заявили, что это были меры оборонительного характера, направленные на сдерживание Ирана.
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Помпео: США готовы на решительные меры для защиты от иранских угроз

Газета.Ruвчера в 23:42

Помпео заявил, что США готовы снова ударить по «проиранским силам»

РИА Новостивчера в 23:10

Помпео назвал удары США по Ираку оборонительными действиями

Pravda.Ruвчера в 11:25

Помпео заявил, что США примут меры для защиты своих интересов от исходящих от Ирана угроз

ТАССвчера в 22:55

Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке

Российская газетавчера в 18:40

Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке

RT на русскомвчера в 17:38

Помпео объяснил авиаудары США в Ираке

РБКвчера в 20:33
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Здоровье

В Китае распространяется неизвестная пневмония

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
РИА Новости вчера в 22:28
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Хоккей

Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru вчера в 22:00
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru вчера в 22:37
Армия и оружие

Fronda (Польша): сколько тратит Россия на армию и вооружения? (fronda.pl)

В первую очередь следует опровергнуть тезис о том, что Россия сокращает расходы на сферу безопасности.
ИноСМИ вчера в 16:20
Транспорт

Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Lenta.ru вчера в 21:16
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

Известия вчера в 11:09
Гаджеты

В России представили игровой монитор Acer Predator CG7

Дни24 вчера в 10:52
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия 29 декабря в 20:06
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском вчера в 09:39
Футбол

«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту

«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Soccer.ru вчера в 15:29
Наука

Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды

Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
News.ru вчера в 07:16
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Кино

Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере

РИА Новости вчера в 22:34
Здоровье

Врачи рассказали о вреде алкоголя при посещении бани

Врачи подчеркнули, что во время посещения бани важно соблюдать водный баланс, так как организм переносит большую тепловую перегрузку, теряет воду и соли.
Известия вчера в 20:51
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости 29 декабря в 12:20
Спорт

Ласицкене резко ответила на предложение ВФЛА

News.ru вчера в 18:45
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма

РИА Новости вчера в 18:26
Политика

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

ТАСС вчера в 23:04
Энергетика

Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Спорт

Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском вчера в 09:48
Экономика

Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Газета.Ru вчера в 05:38
Политика

Ким Чен Ын потребовал принять меры для обеспечения безопасности КНДР

RT на русском 29 декабря в 19:31
Общество

Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru вчера в 05:52
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Вечерняя Москва 29 декабря в 02:08
Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ

Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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