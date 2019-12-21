Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента. Отмечается, что разговор состоялся по телефону.

Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»

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