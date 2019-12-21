Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПомпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента. Отмечается, что разговор состоялся по телефону.
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Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции США по «Северному потоку-2»

РБК19:11

США и Германия обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

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Помпео и Маас обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

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RT на русском17:21

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Газета.Ru17:20

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Германии ситуацию с «Северным потоком - 2»

ТАСС17:45
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