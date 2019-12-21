Политика
Актуальные НовостиФРГ и Украина обсудили санкции США против «Северного потока-2»
МИД ФРГ и Украины обсудили очередные санкции США, направленные против строительства «Северного потока-2». Позиции Хайко Мааса и Вадима Пристайко по данному вопросу разошлись.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Политика
Bild: Меркель «объявила войну» Трампу
Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Политика
Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила демократов в Палате представителей Конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Происшествия
Восемь машин столкнулись на трассе в Воронежской области
В Воронежской области на трассе М-4 произошло ДТП с участием восьми автомобилей.
Общество
Лавров предложил разорвать договор о регистрации российских самолетов на Бермудах
«Если реализация положений соглашения [с Бермудами] ставит под серьезную угрозу безопасность пассажирских перевозок, возможно, Минтрансу России и Росавиации следовало бы рассмотреть вопрос об инициировании прекращения действия рассматриваемого международного договора», — считает Лавров.
Авто
КамАЗ представил тягач нового поколения
Главное нововведение нового тягача — гибридная силовая установка, в которой скомбинированы электродвигатель и турбодизель КамАЗ-Р6.
Гаджеты
Microsoft продолжит поддержку Windows 7
Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Футбол
«Валенсия» показала гол Черышева пяткой на тренировке
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Армия и оружие
Россия в два шага разрушила многолетние военные планы США
Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности.
Политика
Россия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН
Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании Космических войск США
Происшествия
Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей
Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.
Политика
Отголоски стрельбы на Лубянке
Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы
Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Общество
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Баскетбол
ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
Общество
Более 400 тыс. человек перевезут за счет субсидий в 2020 году
Российские авиакомпании перевезут более 427 тыс. пассажиров по программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград.
Экономика
Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Политика
Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»
Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера
Нюша рассказала, что в один день они с отцом приехали в офис к известному человеку.
Экономика
Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП
Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
Происшествия
Три человека погибли при обвале грунта в Тулуне
Экономика
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Финансы
Курс доллара снизился до 62,58 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 62,58 рубля.