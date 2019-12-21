Политика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиФРГ и Украина обсудили санкции США против «Северного потока-2»

МИД ФРГ и Украины обсудили очередные санкции США, направленные против строительства «Северного потока-2». Позиции Хайко Мааса и Вадима Пристайко по данному вопросу разошлись.
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Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции США по «Северному потоку-2»

РБК19:11

США и Германия обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

Известия17:45

Помпео и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию с «Северным потоком — 2»

RT на русском17:21

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Московский Комсомолец17:29

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Германии ситуацию с «Северным потоком - 2»

ТАСС17:45

Глава МИД Германии обсудил меры против «Северного потока – 2» с Помпео

Газета.Ru17:20

Помпео и Маас обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

РИА Новости17:11
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Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности.
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Россия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН

Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности.
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Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
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ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
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Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
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Курс доллара снизился до 62,58 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 62,58 рубля.
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