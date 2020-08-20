505 Games ответила на критику релиза Control Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X

На консолях нового поколения не будет стандартной версии Control или сезонного пропуска, только Ultimate Edition Обладателям обычной версии на новых консолях игра будет доступна по обратной совместимости В Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X тот же контент, однако проект будет пользоваться техническими и другими преимуществами приставок.