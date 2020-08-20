Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
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Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.В источнике
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