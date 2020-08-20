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Газета.Ru
Газета.Ru

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.В источнике
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Взгляд.ру

В Совфеде потребовали наказать США за беспредел в отношении России

Взгляд.ру07:56
REGNUM

Politico: давя Иран, США поставили страны Европы в очень неловкое положение

REGNUM07:04
Известия

Помпео пригрозил РФ и КНР санкциями за отказ от ограничений против Ирана

Известия19:37
ТАСС

Times: США оказывают давление на Британию с целью восстановления антииранских санкций

ТАСС02:54
РИА Новости

Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана

РИА Новости18:58
Газета.Ru

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Газета.Ru02:41
Говорит Москва

Майк Помпео анонсировал новые санкции США против Ирана

Говорит Москвавчера в 11:10

Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков

Минкомсвязь России удалила страницу на портале госуслуг, с помощью которой россияне могли оформить цифровые пропуска во время действия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском07:31
6

Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
24

Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
6

505 Games ответила на критику релиза Control Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X

На консолях нового поколения не будет стандартной версии Control или сезонного пропуска, только Ultimate Edition Обладателям обычной версии на новых консолях игра будет доступна по обратной совместимости В Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X тот же контент, однако проект будет пользоваться техническими и другими преимуществами приставок.
Игромания.ру07:48

В Иране назвали ракету нового типа в честь убитого генерала Сулеймани

Власти Ирана в четверг объявили об успешном завершении разработки двух ракет нового типа, причем одну из них назвали в память о генерале Касеме Сулеймани, погибшем в январе в Ираке во время американской спецоперации.
Интерфакс06:36