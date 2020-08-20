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Газета.Ru
Газета.Ru

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.В источнике
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Взгляд.ру

В Совфеде потребовали наказать США за беспредел в отношении России

Взгляд.ру07:56
Известия

Помпео пригрозил РФ и КНР санкциями за отказ от ограничений против Ирана

Известия19:37
Газета.Ru

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Газета.Ru02:41
ТАСС

Times: США оказывают давление на Британию с целью восстановления антииранских санкций

ТАСС02:54
РИА Новости

Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана

РИА Новости18:58
REGNUM

Politico: давя Иран, США поставили страны Европы в очень неловкое положение

REGNUM07:04
Говорит Москва

Майк Помпео анонсировал новые санкции США против Ирана

Говорит Москвавчера в 11:10

Глава МИД Британии отреагировал на сообщения об отравлении Навального

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что глубоко обеспокоен сообщениями о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный отравился при перелете в Москву и впал в кому.
Московский Комсомолец08:52

В районе Гродно пройдут масштабные тактические учения ВС Белоруссии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Белоруссии, министр обороны республики Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
Новостной фронт08:25
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Открыта новая катаклизмическая переменная звезда необычного класса

В системах катаклизмических переменных перенос массы от звезды-компаньона происходит через аккреционный диск, окружающий белый карлик, и в некоторых случаях тепловая нестабильность этого диска приводит к вспышке, известной как карликовая новая.
AstroNews.ru08:43

В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru09:40
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
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