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Газета.Ru
Газета.Ru

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.В источнике
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РИА Новости

Слуцкий осудил заявление Госдепа о санкциях против Ирана

РИА Новости05:24
Газета.Ru

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Газета.Ru02:41
REGNUM

Санкции ООН против Ирана будут восстановлены через месяц — Госдеп США

REGNUM00:25
ТАСС

Слуцкий: санкции США должны получить отпор со стороны всех участников иранской сделки

ТАСС05:29
Взгляд.ру

США пригрозили России санкциями

Взгляд.ру20:59
Российская газета

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Российская газета19:23
Известия

Помпео пригрозил РФ и КНР санкциями за отказ от ограничений против Ирана

Известия19:37

Полиция начала проверку после возможного отравления Навального

Полиция начала проверку по факту возможного отравления оппозиционера Алексея Навального на рейсе Томск—Москва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
Полиция начала проверку после возможного отравления Навального
Коммерсантъ04:42
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«Калашников» создал малогабаритные автоматы «Малыш» для самообороны

Предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны "Малыш" завершены, идет подготовка к государственным, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.
РИА Новости03:37
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Настя Каменских показала фигуру без одежды

Я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого.
Настя Каменских
ИнфоСМИ18 августа в 15:10
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Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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