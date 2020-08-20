Эксперт рассказал, когда доллар заменит новая американская валюта

Обсуждая с «СП» вероятность потери американским долларом статуса мировой резервной валюты, главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов отметил, что если эта денежная единица начнет ощутимо «сдавать» свои позиции, скорее всего, на его место придет не новая резервная валюта из уже существующих, а некая корзина из нескольких валют.