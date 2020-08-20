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Газета.Ru
Газета.Ru

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.В источнике
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РИА Новости

В Госдуме обвинили Трампа в эксплуатации «образа врага»

РИА Новости06:27
ТАСС

Times: США оказывают давление на Британию с целью восстановления антииранских санкций

ТАСС02:54
Газета.Ru

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Газета.Ru02:41
РБК

Помпео пригрозил России ответом из-за несогласия с санкциями против Ирана

РБК22:05
REGNUM

Politico: давя Иран, США поставили страны Европы в очень неловкое положение

REGNUM07:04
Взгляд.ру

США пригрозили России санкциями

Взгляд.ру20:59
Известия

Помпео пригрозил РФ и КНР санкциями за отказ от ограничений против Ирана

Известия19:37

Минкомсвязь деактивировала портал для выдачи цифровых пропусков

Минкомсвязь РФ деактивировала сетевой портал, на котором граждане могли получить цифровой пропуск для передвижения по городу в условиях действующего ранее карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru06:57

В Омской области коронавирус найден в 5 детских садах

Инфекция найдена у воспитателей и обслуживающего персонала 5 детских садов, дети здоровы — уточнила министр образования Омской области Татьяна Дернова. runews24.ru пишет, что речь идёт о случаях, зафиксированных с момента возобновления работы дошкольных учреждений.
Вестник05:25
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Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.
Ведомости07:06
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Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
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