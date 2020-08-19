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Российская газета
Российская газета

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что поручил госсекретарю лично побывать в штаб-квартире ООН и уведомить Совбез о принятом решении. Это ответ на отказ поддержать резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Тегерана.В источнике
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REGNUM

Трамп объявил о намерении США восстановить все санкции ООН против Ирана

REGNUM20:02
Российская газета

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Российская газета19:23
Взгляд.ру

Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана

Взгляд.рувчера в 10:43
РИА Новости

Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана

РИА Новости18:58
ТАСС

Помпео: США намерены не допустить появления российских средств ПВО у Ирана

ТАСС20:23
Известия

Помпео пригрозил РФ и КНР санкциями за отказ от ограничений против Ирана

Известия19:37
Газета.Ru

США восстановят санкции ООН против Ирана через месяц

Газета.Ru20:05

Опубликованы новые фото трех версий iPhone 12 в чехлах

Портал 9to5Mac опубликовал фотографии макетов будущих моделей iPhone 12 в различных чехлах, что позволило пользователям поближе познакомиться с новыми устройствами, релиз которых планируется в октябре текущего года.
Газета.Ruвчера в 06:05
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Жириновскому отказали в свидании с Фургалом в СИЗО «Лефортово»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ему и еще нескольким членам партии не позволили встретиться с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, который находится в СИЗО «Лефортово».
РБКвчера в 07:35
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Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
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