Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что поручил госсекретарю лично побывать в штаб-квартире ООН и уведомить Совбез о принятом решении. Это ответ на отказ поддержать резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Тегерана.В источнике
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