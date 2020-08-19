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Российская газета
Российская газета

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что поручил госсекретарю лично побывать в штаб-квартире ООН и уведомить Совбез о принятом решении. Это ответ на отказ поддержать резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Тегерана.В источнике
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Взгляд.ру

США пригрозили России санкциями

Взгляд.ру20:59
REGNUM

У Ирана не будет возможности получить российские средства ПВО — Помпео

REGNUM21:30
Известия

Помпео пригрозил РФ и КНР санкциями за отказ от ограничений против Ирана

Известия19:37
Газета.Ru

США восстановят санкции ООН против Ирана через месяц

Газета.Ru20:05
РИА Новости

Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана

РИА Новости18:58
Российская газета

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Российская газета19:23
ТАСС

Помпео: США намерены не допустить появления российских средств ПВО у Ирана

ТАСС20:23

Уничтожение зелёной зоны на правом берегу было инициировано застройщиком «Южного берега»

Корреспондентка NGS24.RU сделала запрос в Ростехнадзор о том, какую именно угрозу и для кого представляют зелёные насаждения на дамбе и насколько действительно необходимо их уничтожение.
НГС2420:54

СМИ сообщили о замене бастующих белорусских журналистов россиянами

Забастовки на заводах, старые новости по ТВ и Лукашенко на вертолете: что происходит на белорусских предприятиях При этом режиссер Белтелерадиокомпании Вячеслав Ломоносов заявил, что не знает о замене бастующих сотрудников российскими специалистами, отмечает РБК.
Forbesвчера в 12:57
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Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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Названа лучшая «валюта-убежище»

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но доллар является лучшей «валютой-убежищем» (надежным активом в период кризиса), пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Lenta.ru21:00

Обама назвал президентство Трампа реалити-шоу и похвалил Байдена

Экс- президент США Барак Обама назвал президентство действующего американского лидера Дональда Трампа реалити-шоу и дал самую высокую оценку качествам бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Московский Комсомолец21:56
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