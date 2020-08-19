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Российская газета
Российская газета

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что поручил госсекретарю лично побывать в штаб-квартире ООН и уведомить Совбез о принятом решении. Это ответ на отказ поддержать резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Тегерана.В источнике
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РБК

Помпео пригрозил России ответом из-за несогласия с санкциями против Ирана

РБК22:05
Известия

Помпео пригрозил РФ и КНР санкциями за отказ от ограничений против Ирана

Известия19:37
Российская газета

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Российская газета19:23
Газета.Ru

США восстановят санкции ООН против Ирана через месяц

Газета.Ru20:05
РИА Новости

Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана

РИА Новости18:58
Взгляд.ру

США пригрозили России санкциями

Взгляд.ру20:59
ТАСС

Помпео: США намерены не допустить появления российских средств ПВО у Ирана

ТАСС20:23

Бутырская и Жулин выступили за участие Медведевой в чемпионате России

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России были опубликованы критерии допуска к чемпионату страны 2021 года, согласно которым к участию в турнире будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе «мастер спорта» на основании суммы очков, набранных на этих этапах.
РБК спорт18 августа в 06:39
1

Названа лучшая «валюта-убежище»

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но доллар является лучшей «валютой-убежищем» (надежным активом в период кризиса), пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Lenta.ru21:00
15

Компании США потратят $1 трлн на перенос производства из Китая

Эксперты BofA считают, что перенос всего связанного с экспортом производства, которое не предназначено для китайского потребления, из Китая может стоить компаниям $1 трлн в течение пяти лет.
ИА Красная Весна18 августа в 11:32
16

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
7