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Российская газета
Российская газета

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что поручил госсекретарю лично побывать в штаб-квартире ООН и уведомить Совбез о принятом решении. Это ответ на отказ поддержать резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Тегерана.В источнике
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РБК

Помпео пригрозил России ответом из-за несогласия с санкциями против Ирана

РБК22:05
Взгляд.ру

США пригрозили России санкциями

Взгляд.ру20:59
Российская газета

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Российская газета19:23
Газета.Ru

США восстановят санкции ООН против Ирана через месяц

Газета.Ru20:05
РИА Новости

Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана

РИА Новости18:58
Известия

Помпео пригрозил РФ и КНР санкциями за отказ от ограничений против Ирана

Известия19:37
ТАСС

Помпео: США намерены не допустить появления российских средств ПВО у Ирана

ТАСС20:23

Отмечены новые вспышки коронавируса в 6 муниципалитетах Приморья

Новые вспышки заболевания COVID-19 зафиксированы в шести муниципалитетах Приморья, а во Владивостоке продолжают регистрировать десятки больных, сообщили на заседании краевого оперативного штаба 20 августа.
КП - Владивосток22:27
1

Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБКвчера в 06:31
10

Координационный совет потребовал проведения новых выборов в Белоруссии

Координационный совет назвал единственным способом преодоления политического кризиса в стране «немедленное начало переговоров и выработку механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов».
Ридусвчера в 13:37
95

В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газетавчера в 10:44
111

Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
78

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Интерфаксвчера в 15:07
4

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
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Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
RT на русском19:50
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Джикия может перейти из «Спартака» в «Наполи» на замену Кулибали

По данным итальянского информационного издания Corriere del Mezzgiorno Джикия рассматривается в качестве замену Кулибали, который в скором времени может перейти в «Манчестер Сити».
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:32