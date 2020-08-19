Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что поручил госсекретарю лично побывать в штаб-квартире ООН и уведомить Совбез о принятом решении. Это ответ на отказ поддержать резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Тегерана.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Санкции ООН против Ирана будут восстановлены через месяц — Госдеп США

REGNUM00:25
Взгляд.ру

США пригрозили России санкциями

Взгляд.ру20:59
Газета.Ru

США восстановят санкции ООН против Ирана через месяц

Газета.Ru20:05
Российская газета

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Российская газета19:23
РИА Новости

Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана

РИА Новости18:58
Известия

Помпео пригрозил РФ и КНР санкциями за отказ от ограничений против Ирана

Известия19:37
ТАСС

Помпео: США намерены не допустить появления российских средств ПВО у Ирана

ТАСС20:23

Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев представил в Пресненский суд Москвы отзыв специалиста, по словам которого в автотехнической экспертизе не рассмотрены все возможные версии аварии.
Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера
Forbesвчера в 09:52
1,5K

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
84

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

Накануне официальные посредники Одесской епархии Украинской православной церкви оказали поддержку 12-летнему мальчику по имени Максим Ткачук, которому не разрешили принимать участие в отборочном туре детского музыкального конкурса «Евровидение» по причине того, что он выступал на мероприятиях, «организованных государством-агрессором».
Территория новостейвчера в 11:28
77

Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
RT на русском19:50
1K

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
87

Разведка США решила, что Ухань скрывал от Пекина масштабы коронавируса

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань, откуда, как считается, началось распространение коронавируса, скрывали от центрального руководства масштабы эпидемии, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей властей США.
Газета.Ru01:31
9