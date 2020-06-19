Политика
РИА НовостиПомпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
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Я не читал эту книгу, но судя по отрывкам, которые были опубликованы, Джон Болтон распространяет много лжи, полуправды и откровенного вымысла. Печально и опасно, что последняя публичная роль Джона Болтона - это роль предателя, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа.
— Майк Помпео, американский политикИнтерфакс 22:42
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